ПФР обратился к россиянам: больше 2 млн человек получат выплаты за февраль в январе 2022 года

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

Пенсионный фонд России сообщает, что начал перечислять первые выплаты по мерам поддержки, переданным с 2022 года из органов социальной защиты населения. Отделения «Почты России» приступили к доставке 15 января, банки начали зачисление средств 17 января.

До февраля пособия и компенсации получат все, кому они ранее выплачивались органами соцзащиты. Досрочная доставка выплат охватит больше 2 млн человек и завершится во всех регионах к 25 числу.

Список пособий, которые выплачиваются через ПФР с января 2022 года

Семьям с детьми. Единовременная выплата по беременности и родам; единовременная выплата при усыновлении ребёнка; ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет; единовременная выплата беременной жене военнослужащего по призыву; ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего по призыву.

Семьям военных и сотрудников силовых ведомств. Компенсация коммунальных платежей; единовременная выплата на ремонт дома; ежегодная выплата на летний оздоровительный отдых ребёнка; ежемесячное пособие на ребёнка; ежемесячная компенсация инвалидам по военной травме.



Гражданам, подвергшимся воздействию радиации. Компенсации пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС; ежемесячная компенсация за проживание или работу в зонах радиоактивного загрязнения; ежегодное вознаграждение за работу в зонах радиоактивного загрязнения; ежемесячная компенсация в возмещение вреда здоровью инвалидам; ежемесячная компенсация в возмещение вреда здоровью нетрудоспособным; единовременная выплата к дополнительному отпуску и компенсация оздоровительных процедур; ежемесячное пособие по безработице; сохранение среднего заработка; ежемесячное пособие на детей до 3 лет;

ежемесячная компенсация расходов на продукты питания; ежемесячная компенсация на питание детей; ежемесячная компенсация на молочное питание детей до 3 лет; единовременная выплата и компенсация расходов при переселении из радиоактивных зон; единовременная компенсация утраченного имущества; ежемесячная компенсация по потере кормильца; единовременная выплата на погребение; единовременная выплата по потере кормильца.

Инвалидам, владеющим транспортом – компенсация 50 % стоимости полиса ОСАГО.

Реабилитированным жертвам политических репрессий – компенсация за лишение свободы и конфискованное имущество.

Перевод услуг в Пенсионный фонд происходит автоматически. Тем, кто уже получает выплаты, не нужно никуда обращаться. Если пособия ещё не оформлены, начиная с 2022 года обращаться за ними нужно в территориальные отделения Пенсионного фонда. Наибольший объём выплат в рамках переданных из соцзащиты мер предусмотрен для семьей с детьми.

Напомним, какие индексации пенсий пенсионерам еще предстоят в 2022 году.