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Под кураторством Председателя Правления Новикомбанка Воронежское отделение СоюзМаш вошло в десятку лучших

Фото Под кураторством Председателя Правления Новикомбанка Воронежское отделение СоюзМаш вошло в десятку лучших
Фото Под кураторством Председателя Правления Новикомбанка Воронежское отделение СоюзМаш вошло в десятку лучших

Фото предоставлено Новикомбанком

По итогам 2021 года Воронежское отделение Союза машиностроителей России, которое курирует Председатель Правления Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, Елена Георгиева, сохранило свои высокие позиции. Оно заняло 9-е место в общем рейтинге, включающем 72 региона. Воронежское РО остается в десятке самых активных отделений Союза второй год подряд.

На онлайн-совещании Центрального аппарата Союза машиностроителей России кураторы и руководители региональных отделений, члены Бюро подвели итоги 2021 года. На встрече обсудили достигнутые результаты, реализованные проекты, новые подходы в работе и выявили лидеров рейтинга – самые активные и успешные региональные отделения. Воронежское РО продемонстрировало один из лучших результатов.

«В прошедшем году Воронежское отделение реализовало проекты в сфере формирования кадрового потенциала региона и популяризации инженерных специальностей, социальной поддержки, патриотического воспитания молодежи. И, конечно, уделялось большое внимание поддержке медицинских организаций, столкнувшихся с вызовами пандемии. В 2022 году мы продолжим активную работу в данном направлении», – прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

В 2021 году Воронежское отделение значительно расширило количество проведенных мероприятий. Помимо ежегодных традиционных акций и олимпиад, были внедрены и новые инициативы. В частности, в рамках Всероссийского проекта «Диалоги с Героями» региональные отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» и СоюзМаш России при участии Новикомбанка запустили в Воронеже проект «Встреча с Героем», направленный на поддержание связи поколений и патриотическое воспитания молодежи.

В преддверии Дня Победы Новикомбанк в сотрудничестве с Воронежским региональным отделением СоюзМаш передал юнармейцам защитные маски с уникальным дизайном. Благодаря этому молодые люди смогли поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, соблюдая все меры предосторожности.

В условиях сложной эпидемиологической обстановки Новикомбанк и Воронежское отделение СоюзМаш продолжают оказывать помощь медицинским организациям области. В 2022 году организации планируют реализовать совместный проект поддержки детских городских больниц.

Воронежское отделение ООО «СоюзМаш России» объединяет ряд крупнейших предприятий и университетов региона. Здесь собраны ведущие российские производители в таких областях, как радиоэлектроника, тяжелое машиностроение, приборостроение, самолетостроение, телекоммуникационные и информационные технологии. Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева курирует это отделение с 2018 года, участвуя в формировании благоприятной экономической, технологической и социальной среды для устойчивого промышленного роста в регионе.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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