Последний заказ: как в Новосибирске таксист зарезал 27-летнего пассажира и почему коллеги называют водителя "безобидным мужиком"

Фото vk.com; предоставлено СК России по Новосибирской области

Таксист напал с ножом на пассажира в Новосибирске – Сиб.фм связался с родными подозреваемого в преступлении и с близкими погибшего парня.

Сиб.фм не пытается оправдать убийство человека. В этом тексте мы излагаем видение ситуации глазами близких подозреваемого. Редакция приносит соболезнования семье погибшего и надеется, что они будут готовы изложить СМИ свою версию событий 25 января.

Во вторник, 25 января, в Новосибирске суд отправил в СИЗО на два месяца 41-летнего таксиста Сергея С. – его подозревают в убийстве 27-летнего пассажира. По версии следствия, таксист набросился с ножом на клиента, пока другая пассажирка сидела на заднем сиденье. Парень скончался от полученных травм, а таксиста задержали. Близкие подозреваемого утверждают, что погибший отказался платить и напал первым. Тогда как родные пассажира считают, что версия о самообороне вброшена намеренно, чтобы выгородить Сергея. Подробности – в материале криминального журналиста Сиб.фм.

«Пацаны, меня посадят»

Около часа ночи жительница Новосибирска Анна (имя изменено по просьбе героя. – Прим. ред.) уже собиралась спать, когда услышала в телефоне мужа голосовое сообщение от их общего знакомого Сергея, который работает на одной базе с супругом женщины. Сообщение пришло в общий чат таксистов.

«Там было: "Пацаны, меня посадят", и голос у него был взвинченный, сам не свой», – вспоминает собеседница Сиб.фм.

Супруги были шокированы – они оба знают Сергея как спокойного и уравновешенного парня, да и проблем с законом у мужчины раньше не было. В чат посыпались вопросы, какое-то время Сергей отвечал, потом номер стал недоступен.

Но таксист успел рассказать, что в районе полуночи взял заказ от улицы Одоевского до улицы Твардовского. Когда клиенты, парень с девушкой, сели в машину, водитель заподозрил в них людей с зависимостью. Поэтому когда пара начала просить заехать на разъезд Иня, чтобы забрать приятеля, Сергей стал отказываться – дескать, там была короткая заявка (улицы Одоевского и Твардовского находятся буквально в десяти минутах ходьбы. – Прим. ред.), а разъезд совсем в другой стороне. Но клиенты пообещали хорошо заплатить, и мужчина всё-таки поехал.

«Он их довёз, они отказались платить, – продолжает собеседница Сиб.фм. – Этот парень два раза ударил. Тогда водитель открыл дверь и вытащил пассажира на улицу. Они начали драться уже на улице, и в процессе этого водитель достал нож и ударил».

Женщина уточнила, что девушка, ехавшая с погибшим парнем, не смогла назвать на допросе ни имя, ни фамилию, ни возраст своего спутника.

«Даже когда мать [погибшего] приехала на место происшествия, она сразу наехала на эту девку, – продолжает знакомая водителя. – Там все думали, что она накинется на таксиста, а она наехала на эту девку: «Зачем ты его таскаешь? Сколько раз я тебе говорила, не таскай его». И всё в таком духе».

Сразу после произошедшего таксист сам вызвал все службы: и скорую, и полицию. Приехавшие оперативники сразу изъяли записи с видеорегистратора.

«Он мог бежать, но не убежал. Наверное, испугался, что они заберут его машину, – рассуждает знакомая погибшего. — Я его не оправдываю, но это была самооборона, он просто защищал своё имущество».

В СИЗО на два месяца

То, что пассажиры вызывали такси от улицы Одоевского до Твардовского, подтверждают и в Следственном комитете. Во время поездки по какой-то причине маршрут изменился, а между клиентами и таксистом произошёл конфликт, причину которого в ведомстве не уточняют.

«В ходе ссоры фигурант по делу остановил транспортное средство около остановки общественного транспорта «Разъезд Иня» и, выйдя из машины, на почве личных неприязненных отношений нанёс имевшимся при себе ножом колото-резаные ранения потерпевшему, – сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Екатерина Петрушина. – Свидетелем произошедшего стала девушка, которая ехала в данной машине на заднем пассажирском сиденье».

От полученных травм 27-летний пассажир скончался на месте. Приехавшие на вызов сотрудники полиции доставили водителя в Следственный комитет. Мужчину подозревают в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Уже на следующий день, 25 января, по ходатайству следователя на время расследования суд заключил Сергея С. под стражу – пока на два месяца.

Тихий и миролюбивый: что известно про задержанного

Знакомые подозреваемого в один голос говорят, что эта история как будто не про Сергея и его задержали по ошибке. Все собеседники журналиста Сиб.фм характеризуют таксиста как миролюбивого, спокойного и даже тихого человека.

«Эти конфликты, ссоры – не его история, – утверждает однокурсник и сосед таксиста Антон (имя изменено по просьбе героя. – Прим. ред.). – Настолько он миролюбивый человек. Максимум может рукой махнуть, развернуться и уйти».

Приятель задержанного мужчины Владимир (имя изменено по просьбе героя. – Прим. ред.) и вовсе называет Сергея «безобидным мужиком».

«Склад характера у него такой, спокойный, – объясняет Владимир. – Компанией когда шутили про него, он просто отмалчивался, даже если шутка переходила границы и задевала его. Мог просто уйти, но никогда не отвечал».

Мужчина окончил СГУПС, факультет строительной механики. Но специальность была ему неинтересна, а учиться пошёл, потому что «папа с мамой заставили поступить – поступил». После института какое-то время работал водителем и в магазине автозапчастей, потом пришёл в такси. Выкупал машины под аренду: «выкатывал», перепродавал и брал новую. Часто ездил с друзьями на рыбалку и охоту.

«Отец у него умер, – рассказывает Антон. – Мать со старшей сестрой сами в Москву уехали. Для матери это удар, все переживают, что у неё с сердцем что-то случится. Они собираются сейчас сюда приехать, раз такая трагедия, как иначе-то».

Не так давно Сергей развёлся с женой, но всё равно продолжал общаться с ребёнком женщины от первого брака. Своих детей у него нет, последнее время жил с новой девушкой на КСМ – друзья таксиста сейчас беспокоятся за её душевное состояние. Девушка замкнулась в себе и почти ни с кем не разговаривает.

«Были стычки с пассажирами»

Больше всего друзей таксиста беспокоит вопрос о том, откуда у Сергея взялся нож. Никто не помнит, чтобы таксист когда-то говорил или показывал, что в его машине лежит холодное оружие.

«Это прямо новость, что у него нож был, – удивляется Владимир. – Что там могло произойти, как его достали до такой степени, чтобы он нож вытащил».

Антон предполагает, что нож нужен был Сергею для перекусов во время дороги, также он мог его использовать во время охоты или рыбалки, «но не больше».

«Как и у всех, у него были стычки с пассажирами, – объясняет мужчина. – Да они у каждого есть. Чаще из-за неуплаты – приехали, хлопнули дверью и ушли. Но до конфликтов или рукоприкладства никогда не доходило».

Друг таксиста Максим предполагает, что Сергей мог начать возить нож после случая на КСМ, когда компания подростков избили до полусмерти женщину-водителя и отобрали её автомобиль.

«Вообще, у Сергея раньше ножей с собой никогда я не видела. Возможно, нож случайно у него с собой был. Мало ли что в дороге с машиной может случиться. Не думаю, что он его специально носил, – рассуждает знакомая Сергея Наталья. – И просто так [напасть первым] он сам не мог. Возможно, и у того парня тоже что-то было в руках и, скорее всего, это самозащита. Ужасно, что с Сергеем такое произошло».

Ехал домой к маме: что говорят родственники убитого парня

Журналисту Сиб.фм удалось связаться с сестрой и беременной девушкой погибшего – они считают, что знакомые таксиста специально вбрасывают в СМИ версию про самооборону и связь погибшего с наркотиками для того, чтобы Сергей мог получить меньший срок.

Сестра коротко пояснила, что ей тяжело пока говорить про брата. О произошедшем она знает лишь то, что между таксистом и её братом произошёл какой-то конфликт, после чего брат получил ножевые ранения. Собеседница добавила, что погибший «заказал такси к маме до дома». Как машина оказалась на разъезде Иня, девушка не понимает.

Девушка погибшего парня пообещала поговорить с журналистом Сиб.фм после того, как обсудит этот момент с его матерью.

Редакции Сиб.фм важно осветить эту историю со всех сторон, поэтому, если вы хорошо знали погибшего парня или вам известно, как связаться с единственной свидетельницей конфликта – девушкой, которая ехала на заднем сиденье, свяжитесь с нашим криминальным журналистом по тел. 8 (953) 775-22-29. Можно анонимно.