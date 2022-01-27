Пятая волна COVID-19 в Новосибирской области, ремонт дорог к МЧМ-2023 и новые ограничения: прямая трансляция пресс-конференции губернатора Андрея Травникова

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области; видео: ОТС

27 января губернатор Новосибирской области Андрей Травников проведёт первую в 2022 году пресс-конференцию. Сиб.фм предлагает посмотреть трансляцию из правительства онлайн.

В этот четверг, 27 января, губернатор Новосибирской области Андрей Травников ответит на вопросы журналистов во время встречи в правительстве.

Пресс-конференция, которая станет первой в 2022 году, начнётся в 10:00. На YouTube-канале ОТС будет доступна прямая трансляция.

Ранее глава региона в последний раз общался с представителями СМИ 15 декабря 2021 года в рамках итоговой предновогодней пресс-конференции.

Среди вопросов, на которые ответил губернатор, были: успеют ли в Новосибирске достроить ЛДС, будут ли в городе развивать метро и почему повышают тарифы.

Напомним, что задавать вопросы могут не только журналисты, но и жители. Направить их можно в WhatsApp и Telegram по номеру +7 (913) 370-14-28, по адресу internet@otstv.ru, а также оставить в комментариях к трансляции в официальной группе правительства Новосибирской области в социальной сети «ВКонтакте».