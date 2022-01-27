Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Сбер запустил образовательный курс «Учись учиться»

Фото Сбер запустил образовательный курс «Учись учиться»
Фото Сбер запустил образовательный курс «Учись учиться»

Фото pixabay.com

СберУниверситет представил уникальный электронный курс «Учись учиться», который будет полезен для любого взрослого. Современный темп жизни и стремительное развитие технологий мотивируют нас на постоянное обучение для обновления навыков, знаний, умений. Часть профессий на рынке труда исчезает, вместо них появляются новые.

Непрерывное обучение становится ключевым фактором успеха для профессионалов из любых отраслей, позволяя оставаться востребованным и конкурентоспособным.

Преподаватели «Учись учиться» – опытные специалисты в области образования. Приглашённым спикером курса стала Барбара Оакли, известный американский учёный, переводчик, профессор инженерного дела в Оклендском университете, автор курса-бестселлера Learning how to learn на Coursera. Также среди преподавателей – основательница Lifelong Learning Lab Рената Гизатулина, основательница Dedu Center Виктория Дерюгина, бизнес-тренер Ольга Полищук.

По результатам прохождения курса можно узнать:

  • как выстроить путь обучения, опираясь на свой индивидуальный стиль;
  • как занять авторскую позицию в обучении;
  • как мотивировать себя и дойти до конца, не останавливая обучение на полпути;
  • зачем и как ставить цели в обучении;
  • как оценить свои навыки и сильные стороны, как и где можно переобучиться и освоить новые роли.

По мнению старшего вице-президента, руководителя HR-блока Сбербанка Натальи Дудиной, «Учись учиться» поможет выстроить личную образовательную траекторию, и будет полезен для представителей любых специальностей и в любом возрасте.

Курс доступен бесплатно для всех желающих на сайте СберУниверситета.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

образование
Сбербанк
дистанционное обучение
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

10403
Новосибирских автомобилистов начнут активнее штрафовать за перевозку детей без кресла
10169
Российская сборная по биатлону взяла серебро на этапе Кубка мира
8476
Академик РАН предложил лечить «омикрон» водкой
7242
Два выходных после ревакцинации в январе 2022 года: кому положено, как получить – разъяснение юриста
7197
Россиянка умерла от COVID-19 после вакцинации новосибирской «ЭпиВакКороной»
6305
Символом новогодней столицы в Новосибирске может стать орангутан
6205
Стая агрессивных собак пугает школьников в Октябрьском районе Новосибирска