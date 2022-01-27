Сбитый в Новосибирске двухлетний ребёнок на санках умер в больнице

Фото ГИБДД по г. Новосибирску

Двухлетний мальчик умер после наезда внедорожника во дворе дома в Новосибирске – у ребёнка была травма головы.

В Новосибирске умер 2-летний мальчик, которого на санках сбил внедорожник. Ребёнка после аварии госпитализировали в больницу с травмой головы.

«Да, ребёнок умер. Это довольно давно произошло», – сообщили Сиб.фм в пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области не смогли оперативно ответить на вопрос о переквалификации дела на более тяжёлую статью после смерти ребёнка.

Авария произошла утром 24 декабря во дворе дома по улице Выставочной в Ленинском районе. Женщина за рулём внедорожника Mitsubishi Pajero наехала на 2-летнего мальчика, которого мама везла на санках.

Также одна из очевидцев рассказывала, что помогала матери вытаскивать мальчика из-под колёс машины. По её словам, после этого водитель внедорожника на своём автомобиле отвезла малыша в больницу. В медучреждении у ребёнка зафиксировали травму головы и многочисленные ушибы. Тогда врачи сообщали, что мальчик находится в тяжёлом состоянии.

Напомним, недавно в Новосибирской области прошло судебное заседание по делу 19-летнего водителя, который в пьяном состоянии сбил 10-летнюю девочку на велосипеде. Ребёнок умер по пути в больницу, а парню дали срок в колонии-поселении и штраф 3 млн рублей.