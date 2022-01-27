Сибирский Сбербанк получил награду от мэрии Новосибирска

Фото Сбера

Председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Татьяна Галкина получила почётную грамоту мэра Новосибирска за большой вклад в трудоустройство несовершеннолетних по итогам 2021 года.

Сбербанк начал трудоустраивать подростков по квотам от правительства Новосибирской области в 2020 году. По итогам 2021 года банк значительно увеличил количество трудоустроенных несовершеннолетних.

Среди юных банкиров – дети сотрудников Сбербанка, они же стали кураторами для юных работников. Подростки трудились всего 3,5 часа в неделю, как того требует законодательство РФ.

Ребята занимались рутинными задачами, не требующими доступа к персональным данным: раскладывали печатную продукцию, подшивали документы, заполняли базы данных и прочее.

По словам Татьяны Галкиной, председателя Сибирского банка ПАО «Сбербанк», практика трудоустройства несовершеннолетних будет продолжена.

«Уже нынешним летом снова ждём ребят к нам на работу. Нам очень приятно, что для многих ребят наш банк стал первым шагом на профессиональном пути – именно со Сбера начинается их трудовая деятельность, и Сбер заплатил им первую зарплату», – отметила Галкина.