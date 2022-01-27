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Сибирский Сбербанк получил награду от мэрии Новосибирска

Фото Сибирский Сбербанк получил награду от мэрии Новосибирска
Фото Сибирский Сбербанк получил награду от мэрии Новосибирска

Фото Сбера

Председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Татьяна Галкина получила почётную грамоту мэра Новосибирска за большой вклад в трудоустройство несовершеннолетних по итогам 2021 года.

Сбербанк начал трудоустраивать подростков по квотам от правительства Новосибирской области в 2020 году. По итогам 2021 года банк значительно увеличил количество трудоустроенных несовершеннолетних.

Среди юных банкиров – дети сотрудников Сбербанка, они же стали кураторами для юных работников. Подростки трудились всего 3,5 часа в неделю, как того требует законодательство РФ.

Ребята занимались рутинными задачами, не требующими доступа к персональным данным: раскладывали печатную продукцию, подшивали документы, заполняли базы данных и прочее.

По словам Татьяны Галкиной, председателя Сибирского банка ПАО «Сбербанк», практика трудоустройства несовершеннолетних будет продолжена.

«Уже нынешним летом снова ждём ребят к нам на работу. Нам очень приятно, что для многих ребят наш банк стал первым шагом на профессиональном пути – именно со Сбера начинается их трудовая деятельность, и Сбер заплатил им первую зарплату», – отметила Галкина.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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