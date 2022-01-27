Учёные из Уханя нашли новый коронавирус NeoCoV

В ЮАР обнаружили новый коронавирус NeoCoV. По словам учёных, он может быть опасен для людей.
Китайские учёные из Уханя, где впервые был обнаружен SARS-CoV-2, заявили об угрозе для людей нового коронавируса — NeoCoV.
Он был выявлен в ЮАР и пока представляет опасность только для летучих мышей, но специалисты не исключают, что в будущем он проникнет в человеческую популяцию.
«Случаи распространения этой группы вирусов следует тщательно отслеживать, учитывая их потенциал появления у людей», — говорится в публикации исследователей, которая доступна на bioRxiv
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Учёные говорят, что для взаимодействия с организмом человека вирусу требуется определённая мутация. Но его природа не изучена полностью.
Напомним, что специалисты до сих пор не в полной мере изучили коронавирус SARS-CoV-2, спровоцировавший пандемию COVID-19. Сейчас особое внимание сосредоточено на его новом штамме, который получил название «омикрон».