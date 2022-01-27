Учёные из Уханя нашли новый коронавирус NeoCoV

В ЮАР обнаружили новый коронавирус NeoCoV. По словам учёных, он может быть опасен для людей.

Китайские учёные из Уханя, где впервые был обнаружен SARS-CoV-2, заявили об угрозе для людей нового коронавируса — NeoCoV.

Он был выявлен в ЮАР и пока представляет опасность только для летучих мышей, но специалисты не исключают, что в будущем он проникнет в человеческую популяцию.