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Учёные из Уханя нашли новый коронавирус NeoCoV

Фото Учёные из Уханя нашли новый коронавирус NeoCoV
Фото Учёные из Уханя нашли новый коронавирус NeoCoV

Фото pixabay.com

В ЮАР обнаружили новый коронавирус NeoCoV. По словам учёных, он может быть опасен для людей.

Китайские учёные из Уханя, где впервые был обнаружен SARS-CoV-2, заявили об угрозе для людей нового коронавируса — NeoCoV.
Он был выявлен в ЮАР и пока представляет опасность только для летучих мышей, но специалисты не исключают, что в будущем он проникнет в человеческую популяцию.
«Случаи распространения этой группы вирусов следует тщательно отслеживать, учитывая их потенциал появления у людей», — говорится в публикации исследователей, которая доступна на bioRxiv.
Учёные говорят, что для взаимодействия с организмом человека вирусу требуется определённая мутация. Но его природа не изучена полностью.
Напомним, что специалисты до сих пор не в полной мере изучили коронавирус SARS-CoV-2, спровоцировавший пандемию COVID-19. Сейчас особое внимание сосредоточено на его новом штамме, который получил название «омикрон».

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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Теги

Китай
коронавирус
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