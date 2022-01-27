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В Новосибирск впервые привезут волос пророка Мухаммеда

Фото В Новосибирск впервые привезут волос пророка Мухаммеда
Фото В Новосибирск впервые привезут волос пророка Мухаммеда

Фото Сиб.фм / Густаво Зырянов

В рамках выставки «Мусульманский мир Сибири» в Новосибирск привезут священные реликвии мусульманского мира.

Жителям и гостям Новосибирска впервые покажут волос и личные вещи пророка Мухаммеда. Реликвии будут выставлены на всеобщее обозрение с 4 по 7 февраля.

Выставка-форум «Мусульманский мир Сибири» пройдёт в ЦУМе. Мероприятие направлено на развитие культуры мусульманских народов Сибири, а также на гармонизацию межконфессиональных отношений. В рамках выставки пройдёт международная научно-практическая конференция, которая затронет проблемы семьи и воспитания детей, исламского образования, единства и т.д.

Гвоздь программы – выставка личных вещей пророка Мухаммеда и его волоса, которые привезут специально из Дагестана. Волос Пророка называют «одним из величайших чудес мира».

Напомним, ранее в Новосибирске выставили на продажу канонник 1886 года издания, побывавший в руках Матроны Московской, за 9 миллионов рублей.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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