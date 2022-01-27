В Новосибирске представили проект реконструкции приморской набережной на ОбьГЭСе

Фото с сайта green.novo-sibirsk.ru

В Новосибирске подготовили новый проект реконструкции набережной на ОбьГЭСе.

В Новосибирске выставили на обсуждение проект будущей реконструкции приморской набережной на ОбьГЭСе. Как сообщили в мэрии, обсуждения пройдут 29 января в ДК «Приморский». Однако уже сегодня можно оставить свой комментарий на сайте «Зелёный Новосибирск».

На указанном сайте опубликован проект будущей реконструкции. В презентации указано несколько проблем набережной. Во-первых, парковая территория, которая находится в неухоженном виде из-за старых или сорных деревьев – их планируют вырубить. Другая проблема – отсутствие транспортной доступности, системы навигации по парку и точки общепита, а также недостаточность парковочных мест. Помимо этого. рекомендовано ограничить на территории парка выгул собак, так как это может быть небезопасно для людей.

В проекте реконструкции разработчики предлагают разделить территорию на несколько секторов: патриотический, детский, вораут и зона питания. Также на набережной необходимо установить специальные волноломы, чтобы не дать ей разрушиться.

Кроме того, на территории планируется построить пирс, пляж с трибунами-лежанками, кострища, террасы, туалеты и велодорожки. Тропинки будут выполнены из разных материалов: бетонная плитка, щебень и дерево. На всей территории поставят освещение.

Особое внимание будет уделено основному променаду. Здесь планируют снизить ограждение и избавиться от волн с помощью специальных волнопоглатителей. Благодаря зелёным насаждениям проектировщики разделят потоки пешеходов и велосипедистов. По всему парку также появятся скамейки и навесы. Игровую зону для детей хотят сделать из коряг, которые прибивает к ГЭС каждую весну.

Напомним, ранее в Новосибирске представили проект застройки бывшего аэропорта Северный в Заельцовском районе.