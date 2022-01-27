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В Новосибирске УК оштрафовали на 150 тысяч рублей из-за снежных горок, построенных жителями

Фото В Новосибирске УК оштрафовали на 150 тысяч рублей из-за снежных горок, построенных жителями
Фото В Новосибирске УК оштрафовали на 150 тысяч рублей из-за снежных горок, построенных жителями

Vk.com / act54

В Новосибирске управляющую компанию оштрафовали на 150 тысяч рублей из-за снежных горок, построенных жителями ЖК «Тулинка».

Новосибирскую управляющую компанию «ЖСК» оштрафовали на 150 тысяч рублей из-за нескольких снежных горок, которые построили жители ЖК «Тулинка».

Собственники квартир в жилом комплексе «Тулинка» в начале зимы попросили управляющую компанию разрешения на строительство снежных горок. Изначально УК отказала жителям, однако затем разрешила построить три горки. Это обернулось для управляющей компании административным делом о нарушении норм ГОСТа. В Ростехнадзоре заявили, что горки представляют опасность для детей, так как они возведены неровно и там отсутствует защита от падения. Кроме того, за горками никто не присматривает.

За нарушение требований технических регламентов управляющую компанию оштрафовали на 150 тысяч рублей. Горки демонтировали.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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