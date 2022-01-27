В Новосибирске водитель маршрутки бесплатно возит школьниц за пятёрки

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Водитель маршрутки № 91 в Новосибирске не берёт со школьниц деньги за проезд, если они учатся на четвёрки и пятёрки.

В Новосибирске появился водитель маршрутки, который бесплатно возит школьниц за хорошую учёбу.

Мужчина работает на маршруте № 91, который ходит между Общественным торговым центром и станцией метро «Речной вокзал». Рассказал о нём на своей странице в Facebook один из горожан.

Новосибирец услышал, что водитель поинтересовался у вошедшей в салон девочки с большим рюкзаком, как она учится. Та ответила, что хорошо, уточнив при этом, что в прошлой четверти пятёрок было больше, чем четвёрок.

«Ну вот и молодец, а деньги за проезд оставь себе и потрать на мороженое», — сказал мужчина.

Могут ли бесплатно проехать с таким водителем хорошо учащиеся школьники, не известно.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о водителе такси из Бердска, который вызывался бесплатно возить медиков к больным. Мужчина объяснил, что идея возить врачей пришла к нему после того, как заболела дочь его двоюродной сестры. Специалиста пришлось ждать 4,5 часа.