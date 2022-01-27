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В Новосибирске водитель Mitsubishi сбил 13-летнюю девочку

Фото В Новосибирске водитель Mitsubishi сбил 13-летнюю девочку
Фото В Новосибирске водитель Mitsubishi сбил 13-летнюю девочку

ГИБДД г. Новосибирск

Водитель Mitsubishi сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе в Новосибирске.

В Новосибирске водитель иномарки сбил 13-летнюю девочку, переходящую дорогу по пешеходному переходу. Ребенок госпитализирован в больницу, сообщили в городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло вечером 26 января. В Октябрьском районе Новосибирска 34-летний мужчина за рулем автомобиля «Mitsubishi Delica» сбил тринадцатилетнюю девочку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Водитель ехал по улице Кирова со стороны улицы Грибоедова и совершил наезд на ребенка возле дома №194. В результате происшествия девочка получила телесные повреждения, ее госпитализировали в медицинское учреждение.

Обстоятельства происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Ранее Сиб.фм писал, что в среду, 26 января, водитель «Тойоты» сбил 13-летнего мальчика, который выбежал на проезжую часть.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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