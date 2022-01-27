В Новосибирске запустили бесконтактный троллейбус «Горожанин» за 20 млн рублей

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Бесконтактный троллейбус «Горожанин» запустили на «обкатку» по улицам Новосибирска – он будет курсировать по маршрутам № 22 и 23.

Новый бесконтактный троллейбус уфимского производства «Горожанин» запущен для опытной эксплуатации на улицах Новосибирска. Проверка характеристик транспортного средства будет продолжаться в течение двух месяцев. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

Модель «Горожанин» выпускается с 2020 года, к настоящему моменту на заводе произведено 100 единиц транспорта, которые эксплуатируются в городах Чебоксары, Новокузнецк, Ростов-на-Дону, Уфа.

В мэрии Новосибирска уточнили, что троллейбус может двигаться без контактной сети.

«Проходя по контактной сети, он подзаряжается и может ехать в те районы, где контактной сети нет. У этой машины представлен самый большой автономный ход, до 40 километров», – рассказал генеральный директор АО «УТТЗ» Денис Рассадников.

Новый троллейбус из Уфы будет обкатываться в Новосибирске на двух городских маршрутах: № 22 «Ул. Учительская – ул. Лазурная» и № 23 «Сад Дзержинского – вокзал Новосибирск-Главный».

«Такие модели уже эксплуатируются в других городах, мы будем смотреть, как машина зарекомендует себя в наших зимних условиях, при достаточно низких температурах», – пояснил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Константин Васильев.

Цена «Горожанина», в зависимости от комплектации, составляет от 20 до 25 млн рублей. Решение о приобретении такой техники для Новосибирска будет приниматься по итогам проверочной эксплуатации.