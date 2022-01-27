В Новосибирской области 19-летнего водителя отправили в колонию на 7 лет за пьяное ДТП

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирской области 19-летнего водителя приговорили к 7 годам лишения свободы за пьяное ДТП со смертельным исходом.

Жителя Барабинского района Новосибирской области, насмерть сбившего пешехода, приговорили к 7 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

ДТП произошло еще в мае 2021 года. В селе Таскаево Барабинского района Новосибирской области местный житель сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и сбил пешехода. У 19-летнего парня не было водительского удостоверения и навыков вождения, однако он разогнался до скорости 100 километров в час и наехал на двух пешеходов на улице Центральной. В результате полученных травм один молодой человек скончался на месте, второй пострадавший получил тяжкие телесные повреждения.

Пьяный виновник аварии скрылся с места происшествия. Барабинский районный суд признал его вину в ДТП и приговорил его к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима. Пока приговор не вступил в законную силу.