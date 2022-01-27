В новосибирском Академгородке построят платформу для электрички Университетская

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В Академгородке построят платформу электрички «Университетская».

Власти Новосибирской области рассказали о планах на развитие города. В ближайшее время в Новосибирске появится новый пролет ЖД-моста через Обь, полноценная станция на остановке Пригородный простор и платформа для электрички «Университетская». Об этом сообщили СМИ.

Губернатор Новосибирской области в ходе пресс-конференции рассказал о реализации первого этапа проекта «Городская электричка». Андрей Травников отметил, что для новосибирской электрички нужно возвести второй пролет на уже существующих опорах ЖД-моста.

Кроме того, на первом этапе проекта в работу будет введена платформа Пригородный простор. На данный момент она функционирует в экспериментальном режиме. В дальнейшем на этой платформе будет создана и пешеходная, и железнодорожная инфраструктура, передает АиФ-Новосибирск.

Также правительство собирается построить «Университетскую» платформу для электрички в Академгородке.