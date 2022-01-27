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экономика

Водители АО «Сибантрацит» прошли переобучение на новой технике

Фото Водители АО «Сибантрацит» прошли переобучение на новой технике
Фото Водители АО «Сибантрацит» прошли переобучение на новой технике

Фото sibanthracite.ru

159 сотрудников «Сибантрацита» окончили курсы повышения квалификации, которые были проведены АНО «Учебно-экспертный центр охраны труда и промышленной безопасности» и ООО «БелТрансЛогистик». Специальные курсы проводятся во второй раз, обучение было организовано в связи с покупкой новой техники.

Программа повышения квалификации направлена на расширение и совершенствование знаний и навыков работы водителей карьерного самосвала.

Обучение проводилось в течение двух месяцев и включало в себя теоретическую и практическую части. На первом этапе работников познакомили с теорией по эксплуатации самосвала и другим учебным материалом. Практика проходила непосредственно на технике с оператором для выполнения упражнений по программе обучения. Особое внимание в процессе обучения уделялось устройству и особенностям эксплуатации карьерных самосвалов грузоподъёмностью 240 тонн с электротрансмиссией переменного и постоянного тока. В завершение курса для водителей было проведено итоговое тестирование.

По результатам программы водители приобрели навыки безопасного вождения карьерного самосвала, эффективного и производительного управления движением самосвала, а также освоили правила реагирования на потенциально опасные ситуации.

«Прошедшие курсы очень важны для нас: для общего повышения квалификации водителей и оценки действий водителей при управлении карьерного самосвала, для разбора ошибок и внесения коррективов в действия водителей. Важная и техническая часть – отработка навыков по определению неисправностей карьерного самосвала. В итоге мы повышаем безопасность, качество вождения, уровень водительского состава», – отметил главный инженер управления автотранспорта АО «Сибирский Антрацит» Александр Пляскин.

В 2021 году «Сибантрацит» закупил 42 карьерных самосвала грузоподъёмностью 220-240 т (28 единиц) и 130 т (14 единиц), пять экскаваторов с ёмкостью ковша 12 м3, три бульдозера, два грейдера. Переход на технику большой единичной мощности повышает эффективность производства и качество реализации задачи по росту угледобычи c соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда, в соответствии с проектными условиями устойчивости бортов, уступов и откосов отвалов.

Справка: Группа «Сибантрацит» – лидер по производству и экспорту высококачественного антрацита, крупнейший в России производитель металлургических углей. В Группу входят ведущие угольные компании Новосибирской области – АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный», а также крупный производитель угля в Кемеровской области ООО «Разрез Кийзасский».

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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водители
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