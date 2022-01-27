Водители АО «Сибантрацит» прошли переобучение на новой технике

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159 сотрудников «Сибантрацита» окончили курсы повышения квалификации, которые были проведены АНО «Учебно-экспертный центр охраны труда и промышленной безопасности» и ООО «БелТрансЛогистик». Специальные курсы проводятся во второй раз, обучение было организовано в связи с покупкой новой техники.

Программа повышения квалификации направлена на расширение и совершенствование знаний и навыков работы водителей карьерного самосвала.

Обучение проводилось в течение двух месяцев и включало в себя теоретическую и практическую части. На первом этапе работников познакомили с теорией по эксплуатации самосвала и другим учебным материалом. Практика проходила непосредственно на технике с оператором для выполнения упражнений по программе обучения. Особое внимание в процессе обучения уделялось устройству и особенностям эксплуатации карьерных самосвалов грузоподъёмностью 240 тонн с электротрансмиссией переменного и постоянного тока. В завершение курса для водителей было проведено итоговое тестирование.

По результатам программы водители приобрели навыки безопасного вождения карьерного самосвала, эффективного и производительного управления движением самосвала, а также освоили правила реагирования на потенциально опасные ситуации.

«Прошедшие курсы очень важны для нас: для общего повышения квалификации водителей и оценки действий водителей при управлении карьерного самосвала, для разбора ошибок и внесения коррективов в действия водителей. Важная и техническая часть – отработка навыков по определению неисправностей карьерного самосвала. В итоге мы повышаем безопасность, качество вождения, уровень водительского состава», – отметил главный инженер управления автотранспорта АО «Сибирский Антрацит» Александр Пляскин.

В 2021 году «Сибантрацит» закупил 42 карьерных самосвала грузоподъёмностью 220-240 т (28 единиц) и 130 т (14 единиц), пять экскаваторов с ёмкостью ковша 12 м3, три бульдозера, два грейдера. Переход на технику большой единичной мощности повышает эффективность производства и качество реализации задачи по росту угледобычи c соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда, в соответствии с проектными условиями устойчивости бортов, уступов и откосов отвалов.

Справка: Группа «Сибантрацит» – лидер по производству и экспорту высококачественного антрацита, крупнейший в России производитель металлургических углей. В Группу входят ведущие угольные компании Новосибирской области – АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный», а также крупный производитель угля в Кемеровской области ООО «Разрез Кийзасский».