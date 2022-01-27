Всеобщий карантин вводится в школах Новосибирской области с 31 января

Фото Густаво Зырянова

C 31 января в школах Новосибирской области вводится всеобщий карантин в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Всеобщий карантин вводится в Новосибирской области с 31 января из-за роста заболеваемости в регионе. Об этом 27 января заявил губернатор Андрей Травников.

По словам главы региона, карантин будет дифференцированным.

В частности, учащихся младших классов отправят на двухнедельные каникулы. Средние и старшие классы продолжат обучение в дистанционной форме.

Ученики выпускных классов продолжат обучение в очном режиме.

«Окончательный формат введения всеобщего школьного карантина прорабатывается. Детали будут озвучены оперативным штабом сегодня, 27 января. Документы уже готовятся», – сказал Травников.