Всеобщий карантин вводится в школах Новосибирской области с 31 января

Фото Густаво Зырянова
C 31 января в школах Новосибирской области вводится всеобщий карантин в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
Всеобщий карантин вводится в Новосибирской области с 31 января из-за роста заболеваемости в регионе. Об этом 27 января заявил губернатор Андрей Травников.
По словам главы региона, карантин будет дифференцированным.
В частности, учащихся младших классов отправят на двухнедельные каникулы. Средние и старшие классы продолжат обучение в дистанционной форме.
Ученики выпускных классов продолжат обучение в очном режиме.
«Окончательный формат введения всеобщего школьного карантина прорабатывается. Детали будут озвучены оперативным штабом сегодня, 27 января. Документы уже готовятся», – сказал Травников.
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