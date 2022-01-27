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экономика

ВТБ готов выдавать кредиты для врачей и учителей в рамках Дальневосточной ипотеки

Фото ВТБ готов выдавать кредиты для врачей и учителей в рамках Дальневосточной ипотеки
Фото ВТБ готов выдавать кредиты для врачей и учителей в рамках Дальневосточной ипотеки

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

ВТБ считает адресную поддержку населения своей приоритетной задачей. Несмотря на активный рост ключевой ставки ЦБ РФ, банк сохраняет льготные условия для участников госпрограмм, в том числе – минимальную ставку по Дальневосточной ипотеке.

«В ситуации, когда ипотечные ставки на рынке уже достигли двузначных значений, крайне важно обеспечить доступность покупки жилья и оформления ипотеки для сотен тысяч российских семей, в том числе – льготных категорий населения. Мы уже подчёркивали необходимость пролонгировать действие минимальной ставки для врачей и учителей в рамках действующей до 1 июля госпрограммы. Инициатива Минвостокразвития по включению этих категорий в Дальневосточную программу – крайне позитивный первый шаг. Предлагаем данную практику распространить на все государственные и региональные льготные программы», – комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Ранее ВТБ также выступал за отмену ограничения по возрасту заёмщиков в рамках Дальневосточной ипотеки. Программой могли бы воспользоваться и те семьи, в которых возраст хотя бы одного из супругов не превышает 35 лет. По оценке банка, это может на 20 % повысить доступность льготной ставки для населения Дальнего Востока.

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, в 2021 году банк заключил по программе Дальневосточной ипотеки около 3 тысяч договоров на сумму свыше 12 млрд рублей. Это на 40 % по объёму больше показателя 2020 года. Доля программы в общем объёме ипотечных продаж ВТБ в макрорегионе на конец декабря составила 23 %. В целом с начала работы по программе ВТБ провёл сделки на 24 млрд рублей. Регионы-лидеры по объёму сделок за время действия программы – Приморский край (11 млрд рублей), Хабаровский край (свыше 4 млрд рублей) и Республика Якутия (3,4 млрд рублей).

ВТБ – один из лидеров ипотечного рынка России. По итогам 2021 года банк выдал рекордный объём ипотеки: клиенты оформили более 340 тысяч кредитов на 1,2 трлн рублей. Прирост к 2020 году составил 28 %.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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ипотека
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