Здание «Парк кафе» в Новосибирске не будут сносить до МЧМ-2023

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Власти Новосибирска не будут сносить «Парк кафе» до МЧМ по хоккею 2023 года.

Мэрия Новосибирска не будет сносить «Парк кафе» в Первомайском сквере до МЧМ по хоккею 2023 года. Об этом сообщили в администрации города.

Глава городского Департамента земельных отношений Георгий Жигульский рассказал, что у мэрии Новосибирска нет средств, чтобы снести здание в Первомайском сквере, в котором находятся рестораны «Парк кафе» и «Перчини». Помимо этого, власти считают нецелесообразным снос объекта до МЧМ-2023.

В ноябре 2020 года мэрия Новосибирска обратилась в суд по вопросу сноса здания «Парк кафе», так как здание было построено нелегально – по закону в парках и скверах запрещено возводить объекты капитального строительства. Собственник ООО «Антрацит» взял земельный участок в Первомайском сквере в аренду и вопреки законодательству построил там здание. Суд обязал собственника снести здание за свой счет. Однако изначально деньги на снос объекта должна потратить мэрия Новосибирска как взыскатель, а затем уже власти смогут предъявить ООО «Антрацит» иск о возмещении затрат.

Власти отметили, что в бюджете нет такой статьи расходов, поэтому снести здание возможно, только если оно признано аварийным, передает АиФ-Новосибирск.