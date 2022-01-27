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Житель Новосибирской области получил 17 лет за двойное убийство пенсионеров

Фото Житель Новосибирской области получил 17 лет за двойное убийство пенсионеров
Фото Житель Новосибирской области получил 17 лет за двойное убийство пенсионеров

Фото: пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области

Суд приговорил жителя села Блюдчанское к 17 годам лишения свободы и к 1 году отбывания в колонии особого режима за убийство двух пенсионеров, сообщает пресс-служба СУ СК по Новосибирской области.

Суд признал виновным в двойном убийстве жителя села Блюдчанское Чановского района Новосибирской области и назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы и 1 года отбывания в колонии особого режима, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

По данным следствия, 11 августа 2020 года мужчина из мести убил супружескую пару — 67-летнего мужчину и 69-летнюю женщину. Ранее, в 2013 году, они дали против него показания.

Следы преступления осуждённый пытался скрыть: он накрыл тела разными вещами и устроил поджог.

Напомним, Сиб.фм также писал о двойном убийстве, совершённом из ревности. Житель Новосибирска расправился со знакомым, поскольку счёл, что тот уделяет чрезмерное внимание его жене. А затем убил и подругу мужчины.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
убийство
суд
СК
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