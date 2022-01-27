Житель Новосибирской области получил 17 лет за двойное убийство пенсионеров

Фото: пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области

Суд приговорил жителя села Блюдчанское к 17 годам лишения свободы и к 1 году отбывания в колонии особого режима за убийство двух пенсионеров, сообщает пресс-служба СУ СК по Новосибирской области.

Суд признал виновным в двойном убийстве жителя села Блюдчанское Чановского района Новосибирской области и назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы и 1 года отбывания в колонии особого режима, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

По данным следствия, 11 августа 2020 года мужчина из мести убил супружескую пару — 67-летнего мужчину и 69-летнюю женщину. Ранее, в 2013 году, они дали против него показания.

Следы преступления осуждённый пытался скрыть: он накрыл тела разными вещами и устроил поджог.

Напомним, Сиб.фм также писал о двойном убийстве, совершённом из ревности. Житель Новосибирска расправился со знакомым, поскольку счёл, что тот уделяет чрезмерное внимание его жене. А затем убил и подругу мужчины.