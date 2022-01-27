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общество

Жительница Новосибирска упала с четвёртого этажа пансионата в Сочи

Фото Жительница Новосибирска упала с четвёртого этажа пансионата в Сочи
Фото Жительница Новосибирска упала с четвёртого этажа пансионата в Сочи

Кадр из видео ЮРПСО МЧС России

Туристка из Новосибирска во время отпуска в Сочи упала с четвёртого этажа пансионата.

30-летняя жительница Новосибирска отправилась на отдых в пансионат «Аквамарин» в Сочи. Небольшой отпуск завершился травмой – женщина упала с четвёртого этажа здания. Об этом сообщают спасатели

Инцидент произошёл утром 27 января, женщина упала прямо на козырёк здания. На место вызвали сотрудников Южного регионального поискового-спасательного отряда. Они использовали трёхколенную раздвижную лестницу, чтобы подняться к пострадавшей. Вместе с ними прибыл врач, который прямо на крыше сделал туристке инъекции с обезболивающими препаратами и зафиксировал отдел позвоночника воротником.

Пострадавшую на анатомических носилках с помощью альпинистского снаряжения перенесли сначала в окно здания, а затем – к машине скорой помощи.

По предварительным данным, у туристки зафиксировали черепно-мозговую травму, переломы правой бедренной кости и костей таза.

Напомним, ранее в Новосибирске 46-летняя женщина сломала рёбра во время катаний на «ватрушке» с горки.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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