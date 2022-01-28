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Абсолютно зеркальная дата 22.02.2002: как магия шести двоек исполняет желания

Фото Абсолютно зеркальная дата 22.02.2002: как магия шести двоек исполняет желания
Фото Абсолютно зеркальная дата 22.02.2002: как магия шести двоек исполняет желания

Фото: pixabay.com, yandex.ru

Редкая зеркальная дата 22.02.2022 начала пользоваться большим спросом среди молодожёнов. Мнения нумерологов и астрологов о влиянии такой даты на судьбу молодожёнов противоречивы. Считается, что вторник – это не лучший день для вступления в брак, а болгарская ясновидящая Ванга предупреждала о проклятии «пяти двоек».

22.02.2022 – не просто редкая зеркальная дата, а ещё и второй день недели. Нумерологи оценивают предстоящую дату положительно: цифра 2 символизирует равновесие, гармонию, симметрию, способствующую обретению внутреннего спокойствия и комфорта. Цифра 2 также символизирует любовь, дипломатию, дружбу. А предстоящее 22 февраля содержит целых шесть двоек.

Фото Абсолютно зеркальная дата 22.02.2002: как магия шести двоек исполняет желания 2

Астрологи оценивают перспективы брака 22 февраля 2022 года с настороженностью. Пара, вступившая в брак в день, когда Луна находится под влиянием Скорпиона, будет подвергаться испытанию ревностью. Луна находится в фазе Убывающая Луна. Третья лунная фаза – не самое лучшее время для заключения брака. День недели вторник – один из тех дней, когда заключать брак не стоит. Второй день недели находится под покровительством Марса – планеты, символизирующей воинственность. Семейным отношениям будут угрожать постоянные конфликты и ссоры, предупреждают эксперты сайта «Мир космоса». Но есть и плюсы: 22-й лунный день расположен для создания новой семьи.

Фото Абсолютно зеркальная дата 22.02.2002: как магия шести двоек исполняет желания 3

Абсолютно зеркальная дата 22.02.2022 уже стала мечтой для многих молодожёнов. Время бракосочетания в ЗАГСе в «дефицитный» день начали продавать счастливчики, успевшие вовремя подать заявление. Журналисты «МК» выяснили, что продавцы согласны уступить право регистрации в ЗАГСах Москвы за сумму от 50 до 100 тысяч рублей.

Молодожёнов вовсе не пугает известное предсказание провидицы Ванги, которую очень тревожил день, когда «сойдутся пять двоек».

Фото Абсолютно зеркальная дата 22.02.2002: как магия шести двоек исполняет желания 4

Пророчество о «пяти двойках» обсуждалось в главных телешоу России.

«Самый опасный день для всего мира – день, когда в одном месте соберутся пять двоек», – цитировал Вангу её кум Сергей Косторной в ТВ-программе Первого канала «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым. Тогда в студии обсуждались даты, когда сходились пять двоек в 2020 году: 22 февраля (22.02.2020) и 22 декабря (22.12.2020).

Фото Абсолютно зеркальная дата 22.02.2002: как магия шести двоек исполняет желания 5

Новые трактовки пророчество получило накануне 2022 года, когда множество дат подходят под определение роковых «пяти двоек».

Ранее, Сиб.фм писал о том, что раскрыто страшное предсказание ясновидящей Ванги на 22 февраля 2022 года. Раскрыты знаки зодиака, которых ждёт счастье в ближайшие 5 лет, а также индийский пророк Абигья Ананд предсказал сильнейший вирус в 2022 году.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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