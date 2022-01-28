Абсолютно зеркальная дата 22.02.2002: как магия шести двоек исполняет желания

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Редкая зеркальная дата 22.02.2022 начала пользоваться большим спросом среди молодожёнов. Мнения нумерологов и астрологов о влиянии такой даты на судьбу молодожёнов противоречивы. Считается, что вторник – это не лучший день для вступления в брак, а болгарская ясновидящая Ванга предупреждала о проклятии «пяти двоек».

22.02.2022 – не просто редкая зеркальная дата, а ещё и второй день недели. Нумерологи оценивают предстоящую дату положительно: цифра 2 символизирует равновесие, гармонию, симметрию, способствующую обретению внутреннего спокойствия и комфорта. Цифра 2 также символизирует любовь, дипломатию, дружбу. А предстоящее 22 февраля содержит целых шесть двоек.

Астрологи оценивают перспективы брака 22 февраля 2022 года с настороженностью. Пара, вступившая в брак в день, когда Луна находится под влиянием Скорпиона, будет подвергаться испытанию ревностью. Луна находится в фазе Убывающая Луна. Третья лунная фаза – не самое лучшее время для заключения брака. День недели вторник – один из тех дней, когда заключать брак не стоит. Второй день недели находится под покровительством Марса – планеты, символизирующей воинственность. Семейным отношениям будут угрожать постоянные конфликты и ссоры, предупреждают эксперты сайта «Мир космоса». Но есть и плюсы: 22-й лунный день расположен для создания новой семьи.

Абсолютно зеркальная дата 22.02.2022 уже стала мечтой для многих молодожёнов. Время бракосочетания в ЗАГСе в «дефицитный» день начали продавать счастливчики, успевшие вовремя подать заявление. Журналисты «МК» выяснили, что продавцы согласны уступить право регистрации в ЗАГСах Москвы за сумму от 50 до 100 тысяч рублей.

Молодожёнов вовсе не пугает известное предсказание провидицы Ванги, которую очень тревожил день, когда «сойдутся пять двоек».

Пророчество о «пяти двойках» обсуждалось в главных телешоу России.

«Самый опасный день для всего мира – день, когда в одном месте соберутся пять двоек», – цитировал Вангу её кум Сергей Косторной в ТВ-программе Первого канала «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым. Тогда в студии обсуждались даты, когда сходились пять двоек в 2020 году: 22 февраля (22.02.2020) и 22 декабря (22.12.2020).

Новые трактовки пророчество получило накануне 2022 года, когда множество дат подходят под определение роковых «пяти двоек».

Ранее, Сиб.фм писал о том, что раскрыто страшное предсказание ясновидящей Ванги на 22 февраля 2022 года. Раскрыты знаки зодиака, которых ждёт счастье в ближайшие 5 лет, а также индийский пророк Абигья Ананд предсказал сильнейший вирус в 2022 году.