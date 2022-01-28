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Чем лечить омикрон в домашних условиях – памятка Минздрава

Фото Чем лечить омикрон в домашних условиях – памятка Минздрава
Фото Чем лечить омикрон в домашних условиях – памятка Минздрава

Фото: Сиб.фм

В связи с высоким уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией и распространением нового штамма «омикрон» в России Минздрав России создал памятку для граждан о действиях в случаях бессимптомного или легкого течения заболевания.

Приводим содержимое памятки, опубликованной на официальном сайте ведомства.

Если Вы вакцинированы/ревакцинированы против новой коронавирусной инфекции COVID-19 менее 6 месяцев назад или переболели новой коронавирусной инфекцией COVID-19 менее 6 месяцев назад, при этом:

У вас положительный мазок на SARS-CoV-2 (новая коронавирусная инфекция COVID-19) и при этом нет никаких симптомов заболевания.

В данной ситуации не требуется лечение и может быть получен листок нетрудоспособности и необходима самоизоляция. Рекомендуется контролировать температуру тела не реже 1 раза в сутки.

Фото Чем лечить омикрон в домашних условиях – памятка Минздрава 2

Если у вас есть симптомы ОРВИ (кашель, насморк, першение или боль в горле, однократное повышение температуры не выше 37,50С), но нет результата ПЦР-диагностики на SARS-CoV-2 (новая коронавирусная инфекция COVID-19); Вы НЕ относитесь к группе риска:

  • Вам меньше 60 лет;
  • У вас отсутствуют сопутствующие хронические заболевания (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания, хронические заболевания почек и печени, иммунодефицитные
  • состояния);
  • У вас нет избыточного веса.

Фото Чем лечить омикрон в домашних условиях – памятка Минздрава 3
Ваши действия:

  • Оставайтесь дома;
  • При необходимости открытия листка нетрудоспособности или справки учащегося позвоните в единую службу «122» или в call-центр Вашей поликлиники.
  • Листок нетрудоспособности и справка будут оформлены.
  • Если Вы проживаете не один в квартире/доме, по возможности изолируйтесь в отдельной комнате, избегайте тесных контактов с домочадцами, носите маску при выходе из комнаты. Маски или респираторы должны носить все домочадцы.
  • Проветривайте помещения (регулярно, 1 раз в 3 часа).
  • Соблюдайте питьевой режим (не менее 2 литров в сутки при повышенной температуре тела).
  • Измеряйте температуру тела не реже 3 раз в сутки.
  • При возможности измеряйте уровень сатурации пульсоксиметром (насыщение крови кислородом) 2 раза в день (нормальные значения — не ниже 95-96%).
  • Возможно использование противовирусных препаратов, капли или спрей в нос (например, содержащие интерферон-альфа), беременным только по назначению врача.
  • При насморке и заложенности носа можно использовать солевые растворы, в том числе на основе морской воды.
  • При боли в горле можно применять местные средства в виде растворов для полоскания горла, таблеток для рассасывания, спреев. Данные препараты отпускаются без рецептов врача.
  • При повышении температуры до 38,00С и выше Вы можете принять жаропонижающие препараты.
  • Вы можете также принимать препараты витамина С и витамина D в соответствии с инструкциями по применению. Лекарственные препараты применяются в соответствии с инструкцией, при отсутствии противопоказаний к их применению.

Фото Чем лечить омикрон в домашних условиях – памятка Минздрава 4
При ухудшении состояния:

  • Если у Вас повысилась температура выше 38,00С и сохраняется более 2-х суток, несмотря на прием жаропонижающих средств, Вам необходимо позвонить в call-центр Вашей поликлиники, или в единую службу «122» для дистанционной консультации с медицинским работником;
  • Если появилась одышка, чувство нехватки воздуха, боли за грудиной, Вам трудно дышать и/или уровень сатурации менее 94-95%, и/или учащение дыхания, то необходимо позвонить в единую службу «103» для вызова скорой помощи.

ВАЖНО: Не стоит самостоятельно принимать антибиотики. Антибиотики назначаются только медицинскими работниками и только в случае наличия показаний.

Фото Чем лечить омикрон в домашних условиях – памятка Минздрава 5

Если Вы вакцинированы/ревакцинированы против новой коронавирусной инфекции COVID-19 менее 6 месяцев назад или переболели новой коронавирусной инфекцией COVID-19 менее 6 месяцев назад, при этом:

  • у вас положительный мазок на SARS-CoV-2 (новая коронавирусная инфекция COVID-19) и отсутствуют симптомы заболевания;
  • вы относитесь к группе риска:
  • возраст 60 лет и старше;
  • у вас есть хронические заболевания (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания, хронические заболеваниям почек и печени, иммунодефицитные состояния);
  • у Вас есть избыточный вес.

Фото Чем лечить омикрон в домашних условиях – памятка Минздрава 6

Ваши действия:

  • Оставайтесь дома.
  • Если Вы проживаете не один в квартире/доме, по возможности изолируйтесь в отдельной комнате, избегайте тесных контактов с домочадцами,
  • носите маску при выходе из комнаты, маски или респираторы должны носить все домочадцы.
  • Проветривайте помещения (регулярно, 1 раз в 3 часа).
  • Соблюдайте питьевой режим (не менее 2 литров в сутки при повышенной температуре тела).
  • Измеряйте температуру тела не реже 3 раз в сутки.
  • При возможности измеряйте сатурацию пульсоксиметром 2 раза в день (нормальные показатели пульсоксиметрии — не ниже 95-96%).
  • Возможно использование противовирусных препаратов, капли или спрей в нос (например, содержащие интерферон-альфа), беременным только по назначению врача.
  • При насморке и заложенности носа можно использовать солевые растворы, в том числе на основе морской воды.
  • Препараты, которые Вам были назначены на регулярной основе необходимо продолжить принимать в той же дозировке.
  • Лечение Вам назначит медицинский работник.

Фото Чем лечить омикрон в домашних условиях – памятка Минздрава 7

При появлении симптомов ОРВИ:

  • кашель;
  • насморк;
  • першение или боль в горле;
  • повышение температуры выше 38,00С.

Вам необходимо позвонить в call-центр Вашей поликлиники или в единую службу «122» для дистанционной консультации с медицинским работником.

Фото Чем лечить омикрон в домашних условиях – памятка Минздрава 8

При появлении:

  • одышки (чувство нехватки воздуха, учащенное дыхание, боль за грудиной) и/или снижения уровня сатурации менее 94-95%;
  • повышения температуры выше 38,00С.

Необходимо позвонить в единую службу «103» для вызова скорой помощи.

ВАЖНО: Не стоит самостоятельно принимать антибиотики.

Антибиотики могут быть назначены только медицинским работником и только в случае наличия показаний.

Фото Чем лечить омикрон в домашних условиях – памятка Минздрава 9

Если Вы не вакцинированы и не переболели новой коронавирусной инфекцией COVID-19, то:

  • при появлении любых симптомов ОРВИ (кашель, насморк, першение или боль в горле, повышение температуры выше 38,00С) и вне зависимости от результатов ПЦР-диагностики
  • у вас положительный мазок на SARS-CoV-2 (новая коронавирусная инфекция COVID-19) вне зависимости от симптомов заболевания

Фото Чем лечить омикрон в домашних условиях – памятка Минздрава 10

Ваши действия:

  • Оставайтесь дома.
  • Необходимо позвонить в единую службу «122» или в call-центр Вашей поликлиники для дистанционной консультации с медицинским работником.
  • В случае ухудшения состояния необходимо позвонить в службу скорой помощи по номеру «103».

Фото Чем лечить омикрон в домашних условиях – памятка Минздрава 11

Что делать, если заболел ребенок?

Ваши действия:

  • Оставить ребенка дома, не отправлять в детский сад или школу.
  • Строго выполнять рекомендации медицинских работников по диагностике и лечению заболевания. Ни в коем случае не заниматься самолечением.
  • Необходимо позвонить в единую службу «122» или в call-центр Вашей поликлиники для дистанционной консультации с медицинским работником.
  • В случае ухудшения состояния необходимо позвонить в службу скорой помощи по номеру «103».

Фото Чем лечить омикрон в домашних условиях – памятка Минздрава 12
ВАЖНО: Не стоит самостоятельно лечить ребенка антибиотиками.

Антибиотики могут быть назначены только врачом-педиатром и только в случае наличия показаний.

По мере развития заболевания и наблюдения за течением болезни рекомендации могут быть скорректированы.

Фото Чем лечить омикрон в домашних условиях – памятка Минздрава 13

Минздрав России призывает всех граждан:

  • используйте защитные маски или респираторы при нахождении в закрытых помещениях и контактах с другими людьми.
  • тщательно и часто мойте руки и обрабатывайте их антисептиком.
  • по возможности минимизируйте посещения мест с большим скоплением людей, а в случае, если избежать этого невозможно, соблюдайте дистанцию 1,5-2 метра.

Эти простые профилактические меры снизят риск заражения.

Ранее, Сиб.фм писал о том, кому противопоказана прививка от коронавируса. Пять опасных симптомов «омикрона» у детей и взрослых, при которых нужно вызывать скорую, а также какие вакцины сохранят эффективность против нового штамма.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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