Ребенок умер в больнице: до 12 лет тюрьмы грозит жительнице Новосибирска, сбившей мальчика на санках

Фото ГИБДД по городу Новосибирску; Густаво Зырянова, Алёны Истоминой/Сиб.фм

Девушка за рулём Mitsubishi сбила ребёнка на санках в Ленинском районе Новосибирска — мальчик умер в больнице.

В четверг, 27 января, стало известно о смерти двухлетнего ребёнка, которого сбил внедорожник в конце декабря. В тот день 33-летняя девушка за рулём Mitsubishi Pajero сдавала задом во двое дома на Выставочной и наехала на санки, в которых молодая мама везла маленького сына. Ребёнка госпитализировали в больницу с травмой головы, но уже в этом году мальчик погиб. Уголовное дело на водителя передали в Следственный комитет, где статью сразу же переквалифицировали на более тяжкую. Теперь девушке предстоит ответить не только за смерть мальчика, но и за оставление места ДТП — после аварии водитель Mitsubishi сама довезла мальчика и его мать до больницы. Что это — ошибка следователя или пробел законодательства? Могут ли наказать водителя за помощь жертвам ДТП? И как автомобилистов судят за гибель детей на дорогах — разбиралась журналист Сиб.фм

"Мать истошно кричала"

Утром 24 декабря сибирячка везла своего сына на санках возле дома №32 по улице Выставочной. В это же время по двору ехала водитель Mitsubishi Pajero, точнее, сдавала задним ходом. Буквально пара секунд — и ребёнок оказался под заднем колесом автомобиля.

Вместе со свидетельницей аварии, Екатериной, мама мальчика кинулась доставать ребёнка из-под машины. Очевидцы рассказывают — малыш был без сознания, с закрытыми глазами, но ни крови, ни синяков, ни других видимых повреждений на мальчике не было.

"Мать истошно кричала, в это же время водитель вышла из машины, увидела, что происходит и сдала назад. Было видно, что водитель тоже прибывает в состоянии шока", — рассказывает очевидец.

Прохожие вызвали скорую, но неравнодушные сибиряки начали рассуждать о том, что в этой ситуации дорога каждая секунда, а ехать на иномарке было бы куда быстрее, чем ждать приезда скорой. Вместе с очевидцами мама мальчика положила ребёнка на заднее сидение внедорожника, и виновница аварии повезла пострадавших в больницу.

"Водитель автомобиля Mitsubishi Pajero двигался задним ходом вдоль дома и совершил наезд на санки, в которых находился ребенок — мальчик 2 лет. В результате ребенок, предварительно, с тяжелой травмой головы и ушибами доставлен в больницу", — так сразу прокомментировали ДТП в пресс-службе ГИБДД по городу Новосибирску.

Через несколько дней в пресс-службе Минздрава Новосибирской области рассказали про состояние пострадавшего мальчика — оно по-прежнему было "крайне тяжёлым".

Как рассказали в Следственном комитете, 9 января нынешнего года ребёнок скончался в больнице "от полученных травм".

Следственный комитет и уголовное дело

После смерти девятилетнего мальчика уголовное дело в отношении 33-летней владелицы внедорожника передали в Следственный комитет по Ленинскому району города Новосибирска. Дело в том, что все тяжкие и особо тяжкие преступления против несовершеннолетних входят в компетенцию Следственного комитета.

"Расследуется уголовное дело в отношении 33-летней женщины, по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения)", — пояснила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Екатерина Петрушина.

Если в ДТП с погибшим нет отягчающих обстоятельств, то возбуждается уголовное дело по ч. 3 ст. 264 — и там, помимо тюремного заключения сроком до пяти лет, есть даже более мягкая альтернатива в виде принудительных работ до четырёх лет. Но на водителя Mitsubishi следователи возбудили уголовное дело по четвёртой части этой статьи, а именно пункту "б" — всё из-за того, что водитель оставила место аварии. И вот тут уже нет альтернатив в виде принудительных работ, а только реальное лишение свободы сроком от пяти до двенадцати лет.

"Столь суровое наказание не только из-за смерти ребёнка, потому что просто смерть человека — это часть третья, статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движение, повлёкшее по неосторожности смерть человека) — объясняет директор юридического центра "Егоров и партнёры" Сергей Егоров. — Причём то, что погиб ребёнок, никак не может повлиять на приговор. Потому что в этой статье нет градации — малолетний, несовершеннолетний, пенсионер, взрослый. Все просто: либо тяжкий вред здоровью — первая часть статьи, один погибший — третья часть, два и более человека — пятая часть. Но в данном случае у нас один погибший, а часть — четвёртая, более тяжкая, чем третья. Тут тем более говорить о возрасте погибшего бессмысленно ибо отягчающие обстоятельства рассматриваются совсем по другим признакам".

Ошибка следователя или водителя?

Когда водитель уезжает с места аварии, он автоматически увеличивает тяжесть совершенного преступления, а вместе с этим и свой тюремный срок, потому что оставление места ДТП — одно из самых злостных отягчающих обстоятельств. Но это не значит, что водитель не может помочь пострадавшему. Наоборот — он не должен отказываться от просьбы увезти человека в больницу.

"В правилах дорожного движения эта ситуация обыгрывается — когда необходимо незамедлительно оказать медицинскую помощь, водитель может покинуть место ДТП для того, чтобы доставить пострадавшего в медицинское учреждение, — объясняет юрист Сергей Егоров. — Но он должен потом вернуться на место ПДД".

Водитель, предположительно, всё-таки могла совершить ошибку и просто не вернуться на место аварии. Однако, шанс такого развития событий минимальный, потому что чаще всего в таких случаях виновника аварии забирают полицейские прямо из больницы.

"Скорее всего водитель повезла ребёнка в больницу, и её тут же, прямо в больнице, задержали инспекторы ГИБДД, — рассуждает эксперт. — И тогда тут очень интересный вопрос — а будет ли здесь четвёртая часть? Я допускаю, что следователи просто поторопились с возбуждением дела по части четвёртой, и в суд дело всё-таки будет справедливо передано по части третьей ст. 264 Уголовного кодекса".

Источник Сиб.фм в правоохранительных органах считает, что следователь мог просто совершить ошибку, возбудив дело по четвёртой части, потому что "аварийная" 264 статья (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) редко попадает в Следственный комитет.

"Это абсолютно непрофильная статья и опыта расследования таких дел у них нет, — объяснил источник. — А там дела крайне специфичные, и крайне непростые в расследовании. Например, в МВД есть отдельный следственный отдел, который занимается дорожными транспортными происшествиями. Это дело попало в Следственный комитет только из-за возраста погибшего. Любое преступление в отношении несовершеннолетнего — это сразу жёсткий контроль СК со стороны Москвы. Поэтому-то следователь мог поторопиться с возбуждением дела и прописать часть статьи, не разобравшись до конца. До суда разберутся и переквалифицируют часть на более лёгкую".

При этом новосибирские суды выносят достаточно суровые приговоры по уголовным делам, предусмотренным ч. 4 ст. 264 УК РФ, но максимальная санкция, 12 лет колонии, встречается крайне редко.

"Только недавно в Новосибирске по подобному делу виновнику ДТП дали семь лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима, — рассказал журналисту Сиб.фм новосибирский юрист Сергей Егоров. — У меня было дело, в прошлом году приговор состоялся — там по ч. 4 ст. 264 УК РФ водитель был пьян за рулём, совершил наезд на мужчину, мужчина погиб. Пять лет колонии общего режима дали".

Если вы знаете как связаться с мамой мальчика или вы знакомы с водителем внедорожника, свяжитесь с нашим криминальным журналистом по тел: 8 (953) 775 22 29. Можно анонимно.