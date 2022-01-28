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общество

Эксперт объяснила, как интимные фото утекают в Сеть

Фото Эксперт объяснила, как интимные фото утекают в Сеть
Фото Эксперт объяснила, как интимные фото утекают в Сеть

Фото pixabay.com

Лучший способ защититься от воровства интимных фотографий – не хранить их, если не можете быть уверены в их сохранности, рассказала NEWS.ru глава Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская.

При этом, по её словам, преступника, который публикует в Сети личные фото, можно привлечь к ответственности.

«Сам человек создаёт материалы, которые способны навредить его репутации. Поэтому рекомендую по возможности не записывать и не хранить такие фото и видео, особенно если вы не уверены в том, что можете гарантировать их сохранность», – подчеркнула Куровская в беседе с NEWS.ru.

По её словам, чтобы попасть в интернет, информация должна храниться на каком-то другом устройстве: компьютере, телефоне или планшете. Соответственно, злoумышленник может получить доступ только к тем файлам, которые хранятся в облачном хранилище или на взломанном устройстве. Кроме того, периодически утечки фото происходят не из-за хакеров, а из-за действий «некогда близких людей».

«Такого человека можно привлечь к ответственности, поскольку изображение гражданина защищается законом. Нельзя обнародовать фото и видео с вашим участием без вашего согласия, за исключением нескольких случаев, например, когда съёмка осуществляется в общественных местах и на публичных мероприятиях», – добавила она.

Куровская отметила, что пострадавший может обратиться к администрации ресурса, где хранятся фотографии, чтобы их удалили. Если известно, кто опубликовал изображения, жертва может обратиться в суд за защитой чести и достоинства. Также можно пожаловаться в Роскомнадзор.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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