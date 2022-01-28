Эксперт объяснила, как интимные фото утекают в Сеть

Лучший способ защититься от воровства интимных фотографий – не хранить их, если не можете быть уверены в их сохранности, рассказала NEWS.ru глава Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская.

При этом, по её словам, преступника, который публикует в Сети личные фото, можно привлечь к ответственности.

«Сам человек создаёт материалы, которые способны навредить его репутации. Поэтому рекомендую по возможности не записывать и не хранить такие фото и видео, особенно если вы не уверены в том, что можете гарантировать их сохранность», – подчеркнула Куровская в беседе с NEWS.ru.

По её словам, чтобы попасть в интернет, информация должна храниться на каком-то другом устройстве: компьютере, телефоне или планшете. Соответственно, злoумышленник может получить доступ только к тем файлам, которые хранятся в облачном хранилище или на взломанном устройстве. Кроме того, периодически утечки фото происходят не из-за хакеров, а из-за действий «некогда близких людей».

«Такого человека можно привлечь к ответственности, поскольку изображение гражданина защищается законом. Нельзя обнародовать фото и видео с вашим участием без вашего согласия, за исключением нескольких случаев, например, когда съёмка осуществляется в общественных местах и на публичных мероприятиях», – добавила она.