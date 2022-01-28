Фитотерапевт Юровский назвал травы для облегчения состояния при «омикроне»

При заражении штаммом коронавируса «омикрон» можно принимать настои из трав, заявил в беседе с NEWS.ru фитотерапевт, травник Дмитрий Юровский.

Эксперт посоветовал использовать потогонные растения, а также природные анальгетики. По его словам, для профилактики заболевания можно использовать настойку эхинацеи, так как она является природным иммуномодулятором.

«Если уже заболел, то нужны потогонные растения – это цветы липы и бузины. Липа лучше, потому что она более распространена на территории России. Можно смешивать и бузину, и липу. И здесь нет возрастных ограничений, то есть эти отвары можно давать и детям, и пожилым», – сказал Юровский в беседе с NEWS.ru.