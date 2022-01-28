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Фитотерапевт Юровский назвал травы для облегчения состояния при «омикроне»

Фото Фитотерапевт Юровский назвал травы для облегчения состояния при «омикроне»
Фото Фитотерапевт Юровский назвал травы для облегчения состояния при «омикроне»

Фото pixabay.com

При заражении штаммом коронавируса «омикрон» можно принимать настои из трав, заявил в беседе с NEWS.ru фитотерапевт, травник Дмитрий Юровский.

Эксперт посоветовал использовать потогонные растения, а также природные анальгетики. По его словам, для профилактики заболевания можно использовать настойку эхинацеи, так как она является природным иммуномодулятором.

«Если уже заболел, то нужны потогонные растения – это цветы липы и бузины. Липа лучше, потому что она более распространена на территории России. Можно смешивать и бузину, и липу. И здесь нет возрастных ограничений, то есть эти отвары можно давать и детям, и пожилым», – сказал Юровский в беседе с NEWS.ru.

Он посоветовал выпивать по четыре-шесть чашек отвара в день, ограничившись одной чайной ложкой сбора на одну чашку кипятка. Кроме того, эксперт отметил, что существуют растения с противовирусным эффектом – это цветы лабазника, которые являются природными анальгетиками, а также спиреи.

Юровский порекомендовал для достижения большего эффекта сделать сбор из липы, бузины и лабазника.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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