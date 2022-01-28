Фитотерапевт Юровский назвал травы для облегчения состояния при «омикроне»

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При заражении штаммом коронавируса «омикрон» можно принимать настои из трав, заявил в беседе с NEWS.ru фитотерапевт, травник Дмитрий Юровский.
Эксперт посоветовал использовать потогонные растения, а также природные анальгетики. По его словам, для профилактики заболевания можно использовать настойку эхинацеи, так как она является природным иммуномодулятором.
«Если уже заболел, то нужны потогонные растения – это цветы липы и бузины. Липа лучше, потому что она более распространена на территории России. Можно смешивать и бузину, и липу. И здесь нет возрастных ограничений, то есть эти отвары можно давать и детям, и пожилым», – сказал Юровский в беседе с NEWS.ru.
Он посоветовал выпивать по четыре-шесть чашек отвара в день, ограничившись одной чайной ложкой сбора на одну чашку кипятка. Кроме того, эксперт отметил, что существуют растения с противовирусным эффектом – это цветы лабазника, которые являются природными анальгетиками, а также спиреи.
Юровский порекомендовал для достижения большего эффекта сделать сбор из липы, бузины и лабазника.
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