Каждый девятый россиянин после окончания карьеры хотел бы жить в Новосибирске

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Аналитики сервиса «Работа.ру» и СберНПФ провели исследование с участием более 7000 пользователей «Работа.ру» в России. Согласно полученным данным, 11 % россиян хотят провести жизнь на пенсии в Новосибирске.

67 % жителей России после выхода на пенсию готовы к переезду в другой город. Новосибирск – один из самых популярных мест для жизни в пожилом возрасте, его выбрали 11 % респондентов.

К сильным сторонам Новосибирска россияне относят близость к родственникам и друзьям (44 %), удобство для жизни с семьёй (37 %) и возможности для продолжения работы (27 %).

33 % респондентов ради переезда готовы продать жильё в родном городе. Ещё 23 % опрошенных устроит пенсия от государства, а 22 % планируют сдавать недвижимость в аренду. 17 % жителей России обеспечат себя с помощью собственного бизнеса. 7 % респондентов уверены, что могут надеяться на помощь детей или родственников.

По данным генерального директора СберНПФ Александра Зарецкого, половина опрошенных (50 %) планируют жить в выбранных городах на собственные накопления после окончания трудовой карьеры. Для формирования необходимого для этого капитала можно использовать индивидуальный пенсионный план (ИПП) – простой и удобный инструмент, позволяющий делать сбережения постепенно, без крупных вложений. Ещё 6 % хотят жить на пенсию от работодателя. Корпоративные пенсионные программы (КПП) только набирают популярность в России, в конечном итоге они оказываются выгодными и для работников, и для работодателей».

Директор по региональному развитию сервиса «Работа.ру» Анна Хвостова отмечает возможность продолжать трудовую деятельность как один из важных факторов при выборе города для жизни на пенсии. Такая тенденция подтверждается недавним опросом компании: 61 % респондентов после достижения пенсионного возраста будут продолжать работать или подрабатывать. Сегодня рынок труда в регионах восстанавливается и развивается, что даёт новые возможности для соискателей зрелого возраста.

Заместитель управляющего Новосибирским отделением ПАО «Сбербанк» Ольга Коновалова полагает, что особенно важно переезжать, узнавать новые места, будучи уверенным, что для этих целей у вас есть солидный финансовый резерв. Чем раньше вы подготовитесь к реализации своих планов на будущее, тем больше средств удастся накопить. Рассчитать свои финансы и поможет индивидуальный пенсионный план, который позволяет откладывать деньги комфортными суммами с произвольной периодичность взносов.