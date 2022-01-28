Мэр Локоть назвал фаворита в конкурсе на талисман Новосибирска

Фото Густаво Зырянова, кадр из видео Новосибирского зоопарка им. Р. А. Шило

Глава Новосибирска Анатолий Локоть во время «Часа с мэром» 28 января назвал фаворита в конкурсе на талисман новогодней столицы.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, кто из животных, участвующих в голосовании за звание талисмана города в 2022 году, симпатизирует ему больше всего.

«Мне нравится, честно говоря, манул [по кличке Айша]. Во-первых, он выглядит прилично, привлекательно. Во-вторых, это представитель нашей территории. Мне он кажется интересным», — поделился градоначальник во время «Часа с мэром» 28 января.

Локоть добавил, что его удивило, почему среди участников голосования в зоопарке им. Р. А. Шило не представили белку — символ Академгородка. Мэр отметил, что неоднократно встречал этих грызунов из семейства беличьих в городе.

Напомним, что онлайн-голосование за талисман Новосибирска — новогодней столицы России продлится до 7 февраля. Принять участие в нём можно пройдя по ссылке.

Пока лидирует орангутан Бату. Айша идёт на третьем месте, после медвежонка Шилки.