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общество

Молодожёны из Новосибирска выиграли путешествие в шоу «Четыре свадьбы»

Фото Молодожёны из Новосибирска выиграли путешествие в шоу «Четыре свадьбы»
Фото Молодожёны из Новосибирска выиграли путешествие в шоу «Четыре свадьбы»

Кадр из видео YouTube

Пара из Новосибирска приняла участие в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница!».

Жительница Новосибирска Анастасия вместе со своим женихом Дмитрием выиграли главный приз в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница!». По правилам программы участие принимают невесты, которые оценивают свадьбы своих соперниц. Главный приз – свадебное путешествие для молодожёнов.

Среди участников свадьба пары из Новосибирска стала лучшей. 34-летняя Анастасия организовала церемонию за городом, на территории отеля. Вместе с женихом Дмитрием они приехали на регистрацию на мотоцикле.

На банкете было множество закусок, в том числе чёрная икра, несколько видов шампанского и вина. Изюминкой свадьбы стал торт, сделанный в форме трёх чёрных кубов разного размера, которые были составлены друг на друга.

В телепрограмме муж признался в любви к Анастасии и рассказал, что они познакомились на её лекции, а после не смогли перестать общаться.

«Понеслись ухаживания в десятикратном размере. Её машина сломалась, и я отдал свою», – поделился на телепрограмме Дмитрий.

Во время празднования Анастасия и Дмитрий сделали парные татуировки. Женщина рассказала, что всегда хотела иметь две татуировки, первую – когда выйдет замуж, а вторую – после рождения первого ребёнка.

Напомним, ранее жительница Новосибирска выиграла у известного блогера квартиру в Москве.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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