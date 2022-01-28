Музыкальное путешествие с НОВАТом

Фото предоставлены НОВАТом

Шедевры Европы на Большой сцене театра

Отправиться в путешествие по музыкальной Европе приглашаем наших зрителей в начале февраля. Шедевры немецкой и итальянской оперы, неповторимый испанский колорит и богатство европейских танцевальных традиций во французском балете на Большой сцене НОВАТа.

«Волшебная флейта» 2 февраля

Эксцентричный мир цирка, по мнению режиссёра-постановщика Вячеслава Стародубцева, близок игровой, эмоциональной музыке Моцарта. Именно поэтому действие самой загадочной моцартовской оперы постановщики спектакля перенесли в фантасмагорическое цирковое пространство. В лабиринте циркового закулисья вместо поединка со змеем главный герой столкнется с женщиной-змеей, Царица ночи окажется экстравагантным медиумом, а Зарастро — хозяином цирка «Тhе Маgiс Flute». Постановка, сочетающая классические и современные сценические решения, вызвала живой зрительский интерес. На предыдущем показе оперы публика восторженно приняла дебют Галины Петкевич в партии Царицы Ночи. В спектакле 2 февраля певица второй раз исполнит виртуозную партию.

Опера в двух действиях

6+

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«Дон Кихот» 3 февраля

В самом жизнерадостном балете мировой сцены — «Дон Кихот» — странствия благородного идальго и его верного плутоватого оруженосца отступили на второй план, в центре сюжета – история любви дочери трактирщика Китри и цирюльника Базиля. Но главное богатство этого знаменитого технически совершенного спектакля – зажигательные танцы с испанским колоритом. Не пропустите показ балета с участием звездного состава НОВАТа: в партии Китри – заслуженная артистка России Ольга Гришенкова, Базиль – Роман Полковников, Эспада – Михаил Лифенцев, Уличная танцовщица – заслуженная артистка России Анна Одинцова.

Балет в трех действиях с прологом 6+

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«Тоска» 4 февраля

История о любви, коварстве и разбитых надеждах воплощенная в музыке редкой красоты и драматизма. На сцене НОВАТа оживает великий Рим: собор Святого Петра, замок Сант-Анджело, служивший тюрьмой. Певица Флория Тоска (звезда Михайловского театра Мария Литке) и её возлюбленный – художник Марио Каварадосси (Михаил Агафонов), становятся жертвами в политической игре коварного барона Скарпиа (Алексей Зеленков). По-итальянски страстная, романтическая, полная живых эмоций опера Пуччини в постановке мастеров оперного жанра — режиссёра Иркина Габитова и художника Вячеслава Окунева — потрясает зрелищностью и возвышенной классической красотой. Впервые за дирижерским пультом симфонического оркестра НОВАТа выпускник Парижской консерватории Франческо ди Мауро.

Опера в трех действиях 12+

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«Коппелия» 5 февраля

Спектакль НОВАТа – красочная балетная сказка «Коппелия», где главную партию исполнила народная артистка России Анна Жарова – будет показан на государственном канале «Россия Культура». 5 февраля в вечернем спектакле вы сможете насладиться живым выступлением прима-балерины НОВАТа в партии Сванильды, ее партнером в роли Франца станет виртуозный Леонид Сарафанов, руководитель балетной труппы театра. В дневном показе в главных партиях зрители увидят Анну Гермизееву и Михаила Недельского. Балет рекомендован для семейного просмотра.

балет В ТРЁХ ДЕЙСТВИЯХ 6+

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Спектакли участвуют в программе «Пушкинская карта».

Билеты – в театральной кассе, на официальном сайте novat.nsk.ru и в мобильном приложении.

До встречи в НОВАТе!