Новосибирск: афиша на 28, 29 и 30 января – «Граф Монте-Кристо» в музыкальном театре, арт-фестиваль памяти Владимира Высоцкого и игра «Мафия» в «Арт-доме»

Коллаж Сиб.фм, фото и видео из открытых источников

В выходные дни, завершающие январь, новосибирцев ожидают интересные культурные и развлекательные программы, собранные в афишу города Новосибирска.

Культурный уровень города измеряется не только высокими достижениями: масштабными фестивалями, гастролями столичных знаменитостей или большими выставочными проектами. Повседневная культурная жизнь — очень яркий маркер для определения готовности публики к восприятию нового эстетического опыта. На этой неделе в театрах можно посмотреть премьеру мюзикла по роману Дюма и спектакль, получивший несколько престижных премий в области детского театра. Алтайские пейзажи и произведения мастеров Колывани демонстрируются в музеях. А в кино показывают новый фильм Сергея Лозницы и спектакль по пьесе неподражаемого Тома Стоппарда.

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В пятницу 28 января:

Новосибирский музыкальный театр приглашает на премьеру! На сцене — мюзикл композитора Лоры Квинт на либретто Николая Денисова «Я — Эдмон Дантес. Монте-Кристо».

Роман Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» с его захватывающей интригой, с необыкновенным по силе духа героем, с его таинственной атмосферой и приключенческим сюжетом — прекрасная основа для хорошего мюзикла. Избрав этот легендарный литературный сюжет основой для нового спектакля, Новосибирский музыкальный театр обращается к современной интерпретации легендарного романа.

...Молодой моряк Эдмон Дантес возвращается в Марсель, полный радостных надежд и веры в будущее: он будет капитаном корабля, его ждёт невеста — Мерседес, самая прекрасная девушка на свете, и они любят друг друга. Но в день свадьбы Эдмон оказывается за решёткой по ложному доносу своих бывших друзей. Многолетнее заточение в замке Иф...

Режиссёр-постановщик — Василий Заржецкий. Дирижёр-постановщик — Александр Новиков. В заглавной партии — солисты театра Роман Ромашёв и Кирилл Бедарёв.

Новосибирский музыкальный театр

Новосибирский музыкальный театр (ул. Каменская, 43), начало в 19:00

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В Арт-цоколе Новосибирского государственного художественного музея для всех любителей русского пейзажа открыта персональная выставка барнаульского живописца Василия Куксы «Алтай — души моей исток».

Василий Кукса — художник-лирик. Лиризм его творчества иногда ощущается зрителем отчётливо, иногда требует длительного созерцания, чтобы почувствовать символистско-романтическое мерцание цвета и хрупкой неясности форм в его работах.

Художник хорошо известен ценителям изобразительного искусства, как у себя на родине, так и за её пределами. Его картины украшают частные коллекции любителей живописи во многих странах мира. Ряд работ находятся в коллекции Государственного художественного музея Алтайского края, Вятского художественного музея имени В. М. и А. М. Васнецовых.

Новосибирский государственный художественный музей

Новосибирский государственный художественный музей (Красный проспект, 5), в выходные дни выставка открыта с 12:00

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В субботу 29 января:

Новосибирский «Первый театр» представляет на сцене Камерного зала филармонии спектакль «Тоня Глиммердал» по пьесе Марии Парр.

История о девочке из маленькой норвежской деревушки зовёт нас в страну реки Глиммердалсэльв, где нас ждёт Тоня — «Пеппи Длинныйчулок» 21 века.

Тоне девять лет, у неё есть снегокат и жизненное кредо – «скорость и самоуважение». А ещё у Тони есть лучший друг — старик Гунвальд, который печёт для неё кексы и играет ей на скрипке. Это история о настоящей дружбе и о том, что иногда дети оказываются намного мудрее взрослых, помогая им примириться со своим прошлым и радоваться настоящему.

Книга Марии Парр «Тоня Глиммердал» (Tonje Glimmerdal) вышла в 2009 году и получила главную норвежскую премию Brageprisen в категории «Книги для детей и юношества».

Камерный зал филармонии

Камерный зал филармонии (Красный проспект, 32), начало в 18:30

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Выставка декоративно-прикладного творчества «Колывань мастеровая» открыта для всех любителей народного творчества в выставочном зале Новосибирского государственного областного Дома народного творчества.

Изделия из лозы и бересты, роспись по дереву и керамике, лоскутное шитьё, художественная резьба по дереву, тряпичные куклы, работы из кожи и войлока от мастеров из Колывани смогут бесплатно увидеть жители и гости Новосибирска.

Колывань всегда считалась городом купцов и ремесленников. В конце XIX – начале XX века на ежегодные ярмарки в Колывань по московскому тракту съезжались торговцы не только из сибирских городов и селений, но и купцы из Средней Азии. Изделия колыванских мастеров были популярны даже в Китае и Монголии.

Дом народного творчеств

Дом народного творчества (ул. Каинская, 3), в субботу и воскресенье с 9:00 по предварительной записи

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В воскресенье 30 января:

Замечательная джазовая певица Ольга Каснерик и джазовый квартет представят на сцене Камерного зала филармонии программу «Песня из самого сердца». Она будет целиком посвящена творчеству великого джазового композитора и бенд-лидера Дюка Эллингтона.

Произведения Дюка Эллингтона звучат на протяжении многих десятков лет и, похоже, им не суждено устареть. Начиная с Эллы Фицджеральд, каждое поколение джазовых вокалисток обогащало его сочинения своеобразием своих интерпретаций, одухотворённостью, тонкостью чувств.

Программу представляют известные новосибирские музыканты — солистка биг-бенда Владимира Толкачёва Ольга Каснерик (джаз-вокал) и квартет инструменталистов: Евгений Ранг (саксофон), Алексей Пыстин (рояль), Владислав Третьяков (контрабас) – артист биг-бенда Владимира Толкачёва, Андрей Ильин (ударные).

Концерт адресован широкой аудитории: любителям джаза, школьникам, студентам и преподавателям, занимающимся историей музыки и культурой.

Камерный зал филармонии

Камерный зал филармонии (Красный проспект, 32), начало в 18:00

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В рамках программы «Спектакли в кино» центре культуры и отдыха «Победа» представляет постановку Патрика Марбера по сценарию Тома Стоппарда «Леопольдштадт».

Наступает 1900 год. Вена — столица империи, форпост искусства, психологии, математики и родной дом для большой семьи торговца тканями, выкреста Германа Мерца. XX век сулит процветание австрийским евреям, доказавшим своё желание ассимилироваться с титульной нацией — ведь теперь они смогут выйти за границы еврейского квартала Леопольдштадт!

Но радужные надежды Мерца развеиваются довольно быстро: надвигается Первая мировая война, затем наступит Хрустальная ночь, Вторая мировая с ужасами Холокоста... Многие ли члены семьи выживут? От некоторых не сохранится даже имён.

Но теперь оставшиеся в живых должны рассказать миру историю, которая всё ещё продолжается.

Центр культуры и отдыха «Победа»

Центр культуры и отдыха «Победа» (ул. Ленина, 7), начало в 15:00

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Кинопремьеры недели

«Бабий Яр. Контекст»

В рамках показов «Победа Док» центр культуры и отдыха «Победа» представляет показ документального фильма режиссёра и сценариста Сергея Лозницы «Бабий Яр. Контекст».

Документальное кино всегда было особенной формой искусства. Рассказать в занимательной манере о культурных явлениях, научных фактах и гипотезах, о знаменитых персонах и сообществах — задача не из простых. Как увлечь зрителя, у которого ещё со школьной скамьи осталось стойкое ощущение, что урок — это обычно скучное и малоувлекательное времяпрепровождение?

Лучшие мастера документального жанра знают: нужно выбрать любопытную тему и показать её под необычным углом, а ещё они имеют в арсенале множество приёмов, список которых с каждым новым витком технического и ментального прогресса стремительно увеличивается.

Сергей Лозница объединился с музеем «Бабий Яр», чтобы собрать исчерпывающее исследование истории киевского урочища, в котором остались навеки похоронены более 150 тысяч человек, расстрелянных нацистами, в том числе огромное количество евреев.

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «ПОБЕДА»

Также в выходные:

28 января:

- театрализованная игра «Мафия», в которой каждый сможет проявить свои навыки переговорщика и окунуться в атмосферу настоящего подпольного клуба времён сухого закона, пройдёт в «Арт-доме» (ул. Потанинская, 14), сбор гостей 19:30, начало 20:00 Дресс-код — платья в стиле 20-х годов, боа, брюки с подтяжками и шляпы — борсалино;

- поэтический вечер в рамках IV Международного арт-фестиваля памяти Владимира Высоцкого «Я только малость объясню в стихе – 2022», на котором свои стихи прочитают поэты Игорь Караулов (Москва), Андрей Полонский (Санкт-Петербург), Ольга Шелленберг (Омск), Дмитрий Мурзин (Кемерово), Екатерина Гилева (Новосибирск), Андрей Ложкин (Новосибирск), пройдёт на сцене бара «Открой Рот Бар» (ул. Ленина, 8), начало в 19:00.

29 января:

- лекция «Репин, Серебрякова, Тьеполо» из цикла «Художники от «А» до «Я». Энциклопедия для любознательных», в которой речь пойдёт о жизни и творчестве трёх удивительных художников, пройдёт в Большом лекционном зале Новосибирского государственного художественного музея (ул. Свердлова, 10. Вход со стороны ул. Свердлова), начало в 13:30;

- спектакль «Играем Шекспира» (импровизация в стиле рок) от театра-студии «Струна», в котором зрителей ждут фрагменты из разных произведений великого драматурга, а ещё шутки и приколы по поводу Шекспира, пройдёт на сцене Театрально-концертного зала Новосибирского государственного художественного музея (ул. Свердлова, 10), начало в 17:00.

30 января:

- выставка новосибирского художника Елены Третьяковой «Непионерские лагеря» (16 графических листов и сопровождающая их инсталляция), в которой воплотились впечатления художника от общения с людьми, пережившими в детстве ужасы фашистских застенков, проходит в рамках Недели памяти жертв Холокоста в «Белой галерее» (ул. Ленина, 7);

- выставка «На страже государства», посвящённая униформе органов государственной безопасности 1900–2000-х годов и предоставленная из частной коллекции руководителя одного из военно-исторических клубов Новосибирска, открыта в историческом парке «Россия — моя история» (ул. Василия Старощука, 24). Вход бесплатный.