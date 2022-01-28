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Профилактическая акция «Внимание, переезд!» прошла на 36 железнодорожных переездах Новосибирской области

Фото Профилактическая акция «Внимание, переезд!» прошла на 36 железнодорожных переездах Новосибирской области
Фото Профилактическая акция «Внимание, переезд!» прошла на 36 железнодорожных переездах Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В январе железнодорожники с инспекторами ГИБДД провели совместные профилактические мероприятия на 36 железнодорожных переездах в Новосибирской области в рамках акции «Внимание, переезд!».

Организаторы напомнили водителям автотранспорта о необходимости соблюдения правил дорожного движения в зоне переездов, а также вручили памятки с тематической информацией.

Акция проводилась на переездах в Новосибирском, Барабинском, Чулымском, Татарском, Тогучинском, Искитимском, Коченёвском, Болотнинском и Мошковском районах Новосибирской области. Участниками стали более 1500 водителей.

При проведении профилактических мероприятий по предотвращению ДТП на переездах в регионе большое внимание уделяется работе с водителями автотранспорта. Так, в ряде районных автошкол прошли технические занятия, посвящённые правилам проезда через железнодорожные пути.

Основной причиной ДТП остаются грубейшие нарушения водителями автотранспорта правил дорожного движения. Объезд шлагбаума или специального ограждения пути, выезд на железнодорожный переезд на запрещающие сигналы – всё это, как правило, приводит к трагическим последствиям.

В границах Новосибирского региона ЗСЖД действуют 149 переездов, на 98 переездах уложен резинокордовый настил, 39 переездов с наиболее интенсивным движением оборудованы автоматическими устройствами заграждения проезжей части.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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