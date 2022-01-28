Путин подписал закон о пожизненном сроке для педофилов

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Путин подписал предложенный «Единой Россией» закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов.

Президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов. Теперь пожизненный срок будут получать педофилы-рецидивисты, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет, а не до 14, как было ранее и педофилы, жертвами которых стали два и более ребенка. Кроме того, поправки будут распространяться на ситуации, когда надругательство над несовершеннолетними сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления. Соответствующие поправки будут внесены в статьи 131 и 132 УК РФ.

С инициативой об ужесточении наказания для педофилов-рецидивистов выступили депутаты ЕР в сентябре. Тогда в Кемеровской области ранее судимый за педофилию 41-летний мужчина изнасиловал и убил двух 10-летних школьниц, сообщает РИА Новости. Этот случай стал одним из череды подобных преступлений. Последний громкий инцидент произошел в начале января в Костроме. Тогда двое мужчин похитили, изнасиловали и убили 5-летнюю девочку. Один из задержанных ранее был судим за сексуальное насилие и порнографию.