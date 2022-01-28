Роспотребнадзор подтвердил пять случаев «омикрона» в Новосибирской области

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирской области официально подтвердили выявление пяти случаев заражения «омикроном».

Роспотребнадзор Новосибирской области официально подтвердил выявление пяти случаев заражения омикрон-штаммом COVDI в регионе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«На 28 января 2022 года в Новосибирске подтверждено 5 случаев заболевания новым геновариантом вируса SARS-CoV-2 «омикрон», — заявили в ведомстве.

Из всех подтвержденных заражений «омикроном» в регионе четыре являются завозными. Два человека привезли «омикрон» из поездок по России, один из Конго и один из Киргизии. Возраст заболевших – 35, 40, 48 лет и 71 год. Четверо зараженных не были вакцинированы от коронавируса, у одного пациента прививка была сделана 7 месяцев назад.

В Роспотребнадзоре Новосибирской области рассказали, что по каждому случаю заболевания ведомство провело эпидемиологическое исследование. Был установлен и обследован круг лиц, с которыми контактировали заболевшие. Сами пациенты изолированы либо госпитализированы в инфекционные стационары.