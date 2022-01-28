Сбер и УГМК займутся развитием горнолыжного курорта Шерегеш

Фото pixabay.com

Сбер и компания «УГМК-Застройщик» (группа УГМК) заключили соглашение о намерениях по реализации инвестиционных проектов на территории горнолыжного курорта Шерегеш, которые в том числе включают в себя модернизацию туристических районов «Гора Зелёная» и «Панорама». Общий объём инвестиций составит 21,6 млрд рублей.

Стороны рассматривают возможность взаимодействия по направлениям кредитного финансирования с применением условий государственных программ субсидирования инвестиционных проектов (программа Ростуризма по Постановлению Правительства РФ № 141 от 09.02.2021), а также банковского сопровождения и проведения расчётов с контрагентами. Соглашение подписано на пять лет до даты подписания обязывающих соглашений.

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова, масштабный проект по развитию одного из главных горнолыжных курортов страны совместно с компанией УГМК вызывает особый интерес. Планируется, что Сбер выступит не только в качестве финансового партнёра, но и интегрирует в проект платёжные сервисы и решения компаний своей экосистемы. Общий объём инвестиций в проект составит 21,6 млрд рублей, часть из которых будет предоставлена Сбербанком. У компании уже есть успешный опыт инвестирования в курортные объекты страны, поэтому по завершении проекта Шерегеш будет соответствовать самым высоким мировым стандартам. Развитие туристических кластеров также отвечает ESG-стратегии банка по продвижению социально значимых и зелёных инициатив, повышающих уровень жизни граждан.

Шерегеш является одним из самых популярных горнолыжных курортов России, он расположен в 5 км от одноимённого посёлка в Кемеровской области. В зимнем сезоне 2020–2021 года уникальный природно-климатический комплекс в Горной Шории на юге Западной Сибири принял свыше 2 млн человек со всей страны.