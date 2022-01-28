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Сбербанк презентовал образовательные программы для студентов и школьников

Фото Сбербанк презентовал образовательные программы для студентов и школьников
Фото Сбербанк презентовал образовательные программы для студентов и школьников

Фото pixabay.com

Эксперты Сбера и руководители учебных заведений провели онлайн-встречу «Сбер Акселератор» с потенциальными участниками образовательных программ SberStudent и SberZ, которые ориентированы на развитие проектного мышления и запуск собственных стартапов. В мероприятии поучаствовали более 3,5 тысяч старшеклассников и студентов из 154 школ и 89 вузов и ссузов Сибири.

Акселератор SberZ ориентирован на учеников 8–11 классов школ и учащихся учреждений среднего профессионального образования. Курс программы рассказывает, что такое работа в условиях неопределенности, работа в команде, коммуникации. В финал попадают команды, проекты которых будут доведены до реально работающего прототипа и получат первых клиентов.

При разработке образовательного модуля SberStudent был использован контент от Stanford Online. Программа создана для студентов и научных сотрудников со всей страны. Для регистрации не потребуется готовый бизнес-продукт или идея. Акселератор состоит из трех этапов: онлайн-курс по технологическому предпринимательству, развитие собственных проектов в командах под руководством менторов и демо-день. Лучшие команды представят свои проекты топ-менеджменту Сбера, инвесторам и потенциальным клиентам.

По словам председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяны Галкиной, чтобы добиться успеха, нужно постоянно учится чему-то новому, развить в себе навык обучения. Понимая это, Сбер создал несколько бесплатных образовательных программ – для тех, кто стремится найти себя в сфере IT, или открыть собственный бизнес. SberZ и SberStudent позволяют научиться анализировать рынок, выстраивать бизнес-модель, а также представить свои проекты потенциальным заказчикам. Это возможность найти для себя дело своей жизни.

Подать заявку на обучение в акселераторах можно на официальных сайтах SberStudent и SberZ. Прием заявок открыт до 15 февраля. Обучение абсолютно бесплатное.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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