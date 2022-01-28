Три сибирячки обокрали пенсионера на полмиллиона рублей

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95-летний житель Красноярска лишился 530 тысяч рублей после визита трёх незнакомок. Женщин разыскивает полиция.
Житель Красноярска лишился 530 000 рублей после визита трёх незнакомок, пишет «Проспект Мира».
95-летний пенсионер рассказал, что к нему домой пришли три женщины и сообщили, что должны переписать серии и номера имеющихся у него купюр.
Мужчина позволил им войти и предоставил наличные, а когда дамы ушли, обнаружил, что все деньги они заменили на фальшивые.
Теперь похитительниц разыскивает полиция. Возможных пострадавших от их действий и тех, кому известно их местонахождение, просят обращаться по телефонам 249-06-09 или 02.
Напомним, ранее Сиб.фм писал о том, как лже-целительница обокрала сибирячку на 162 000 рублей.
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