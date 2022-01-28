В Кольцово открылся уникальный спортивный комплекс для легкоатлетов

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Открытие универсального физкультурно-оздоровительного комплекса, основной ареной которого является легкоатлетический манеж, состоялось сегодня в наукограде Кольцово. Объект станет одним из основных элементов инфраструктурной базы подготовки сборных команд Новосибирской области по легкоатлетическим дисциплинам.

По словам Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова ввод этого центра – точка роста, повышение привлекательности наукограда, улучшение его городской среды. «Кольцово динамично развивается, в микрорайонах появляются новые жилые дома, детские сады и школы. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс серьезно укрепит спортивную инфраструктуру Кольцово. Прекрасная возможность тренироваться и соревноваться в комфортных условиях с открытием нового спорткомплекса появилась не только у любителей легкой атлетики. Трансформируемое внутреннее пространство манежа позволит заниматься здесь игровыми видами спорта – баскетболом, волейболом, мини-футболом. В этом – уникальность нового сооружения. Проект центра перспективен с точки зрения дальнейшего применения при строительстве спортивных сооружений в районах нашей области. Безусловно, будем тиражировать этот опыт», – подчеркнул Губернатор.

Новый объект имеет важное значение для Новосибирской области, в регионе не хватает крытых сооружений для занятий легкой атлетикой в зимнее время. Трансформируемый манеж позволит развивать, в том числе, технические дисциплины спорта: толкание ядра и все виды прыжков, включая прыжки с шестом. Кроме этого, объект отвечает современным стандартам для проведения тренировочных мероприятий по мини-футболу, волейболу, баскетболу.

От имени главы региона жителей наукограда и спортсменов с открытием уникального комплекса поздравил заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов: «Открытие нового универсального физкультурно-оздоровительного комплекса – яркое событие в спортивной жизни всего нашего региона, и особенно наукограда Кольцово. Для жителей области – это расширяет возможности, как с точки зрения формирования здорового образа жизни, достижения новых спортивных высот, так и в образовательном плане», – отметил он.

Для всех участников торжественного события своё видеообращение направил первый заместитель Председателя Государственной Думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков.

«У нас область самых высоких олимпийских традиций, в том числе в легкой атлетике, – сказал министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов. – Данный комплекс будет востребован, сборная Новосибирской области по легкой атлетике будет тренироваться в зимний период здесь – на профессиональном покрытии и дорожках».

Сразу после открытия к занятиям приступили юные спортсмены – волейболисты, футболисты и легкоатлеты.

Строительство объекта выполнено в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» и утвержденной Правительством региона государственной программы Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области» под контролем Губернатора Андрея Травникова. Специализированное покрытие в манеже выполнено в соответствии с международными стандартами качества. Внутреннее пространство зала (манежа) имеет возможность трансформации для размещения 2-х площадок размерами 36х18 м и 30х18 м для игровых видов спорта (баскетбол, волейбол, мини-футбол), оснащенных системой безопасного разделения. Общая площадь универсального спортивного зала (манежа) составляет 3 998,7 кв. м. Вместимость трибун – 192 места. Общий объем бюджетных средств на финансирование строительства объекта составил 362 153,50 тыс. рублей.

Для справки: Среди целей проекта «Спорт – норма жизни», реализуемого в рамках национального проекта «Демография» – вовлечение в спорт жителей Новосибирской области, обеспечение доступности занятий физкультурой, мотивация населения вести здоровый образ жизни. Реализация проекта предполагает, в частности, проведение различных спортивных мероприятий (ориентированных, в том числе, на детей, молодежь, людей старшего возраста, а также лиц с ограниченными возможностями здоровья), строительство и реконструкцию спортивных объектов, подготовку спортивного резерва.

Национальный проект «Демография» реализуется в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».