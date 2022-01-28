В Ленинградской области найдено тело утонувшей в крещенской купели женщины

В реке Оредеж в Ленинградской области нашли тело женщины, утонувшей на глазах у детей в проруби на Крещение, сообщили 28 января в региональном управлении СК.

В Ленинградской области в реке Оредеж нашли тело женщины. Предположительно, именно она утонула на Крещение после ныряния в необорудованную прорубь.