В Ленинградской области найдено тело утонувшей в крещенской купели женщины

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В реке Оредеж в Ленинградской области нашли тело женщины, утонувшей на глазах у детей в проруби на Крещение, сообщили 28 января в региональном управлении СК.
«Тело <...>, предположительно, утонувшей при купании на Крещение, найдено в реке Оредеж в Ленинградской», — пишет РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления СК.
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