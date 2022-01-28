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В Ленинградской области найдено тело утонувшей в крещенской купели женщины

Фото В Ленинградской области найдено тело утонувшей в крещенской купели женщины
Фото В Ленинградской области найдено тело утонувшей в крещенской купели женщины

Фото pixabay.com

В реке Оредеж в Ленинградской области нашли тело женщины, утонувшей на глазах у детей в проруби на Крещение, сообщили 28 января в региональном управлении СК.

В Ленинградской области в реке Оредеж нашли тело женщины. Предположительно, именно она утонула на Крещение после ныряния в необорудованную прорубь.

«Тело <...>, предположительно, утонувшей при купании на Крещение, найдено в реке Оредеж в Ленинградской», — пишет РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления СК.

Личность погибшей устанавливают.
Напомним, что трагедия произошла 19 января в посёлке Выра Гатчинского района. 41-летняя женщина на глазах у близких, в том числе детей, нырнула в необорудованную купель на реке Оредеж, после чего её мгновенно унесло течением под лёд.
Пытаясь спасти женщину, в воду практически сразу погрузились двое мужчин, но безуспешно. Больше недели тело искали водолазы и добровольцы. По факту гибели было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Крещение
СК
Ленинградская область
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