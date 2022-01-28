В Новикомбанке прошел традиционный День донора

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Сотрудники Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, приняли участие в традиционной благотворительной акции по сдаче крови. День донора под эгидой корпоративной программы добровольного донорства Союза машиностроителей России прошел в банке в 22-й раз.

В рамках политики социальной ответственности Новикомбанк участвует в донорском движении уже 10 лет. За это время сдано более 160 литров крови. На первую в этом году акцию День донора пришли как самые активные добровольцы (сдавали кровь более трех раз в течение года), так и те, кто впервые присоединился к благотворительной акции. Центр забора крови был развернут в Московской городской клинической больнице № 52. Специалисты больницы предварительно провели обязательное медицинское обследование потенциальных доноров, допустив к процедуре только тех, кто не имеет противопоказаний для сдачи крови. Мероприятие проводилось с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

Программа добровольного донорства имеет большое значение для коллектива Новикомбанка и является важным элементом корпоративной культуры, поэтому в каждой акции участвует до 20% новых доноров. Даже в условиях сегодняшней сложной эпидемиологической ситуации сотрудники банка не остались равнодушными к растущим потребностям в компонентах крови, чтобы спасти жизни москвичей.

Ежегодно в России по статистике в донорской крови нуждаются до 1,5 млн человек: пострадавшие в авариях и при пожарах, женщины с тяжелыми родами, пациенты с онкологическими заболеваниями, кровь также требуется при проведении сложных операций и во многих других экстренных случаях.

Регулярная сдача крови полезна и для самого донора. Донорство обеспечивает профилактику заболеваний иммунной, сердечно-сосудистой системы, также происходит активизация системы кроветворения, в связи с чем повышается устойчивость к кровопотере.

В период пандемии появился новый вид донорства – сдача плазмы после перенесенной коронавирусной инфекции. Переливание плазмы с антителами к COVID-19 – это один из наиболее эффективных методов лечения зараженных пациентов со средней тяжестью течения болезни. Донором плазмы может стать любой человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, через две недели после выздоровления.

«Осознанное донорство укрепляет в обществе основную ценность – человеческую жизнь. Традиционно сотрудники Новикомбанка не остаются в стороне и становятся добровольными донорами, безусловно веря, что каждая капля их крови даёт шанс на продолжение жизни людям, остро нуждающимся в ней. Мы гордимся такой небезразличной и чуткой жизненной позицией», — отметила Старший вице-президент Новикомбанка Ольга Карасева.

В масштабах страны программа развития массового добровольного донорства, реализуемая Союзом машиностроителей России совместно с Федеральным медико-биологическим агентством, охватывает более тысячи промышленных предприятий и дружественных организаций. Благодаря «Службе крови», выступающей связующим звеном между донором и пациентом, банк донорской крови регулярно пополняется.