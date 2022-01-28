В Новосибирске хирурги онкодиспансера удалили 2,5-килограммовую опухоль на почке

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Врачи удалили у пациента 20-сантиметровую опухоль на почке в онкодиспансере Новосибирска.

В Новосибирске врачи онкологического диспансера спасли 59-летнего пациента с огромной опухолью на почке весом 2,5 килограмма. Об этом сообщили в социальных сетях медицинской организации.

Хирурги рассказали, что размер опухоли также был внушительным – почти 20 сантиметров. Расположилась опухоль рядом с поджелудочной железой и кишечником. Операция прошла успешно, на данный момент мужчина проходит восстановление.

По словам медиков, такое направление в онкоурологии новое для них. Известно, что врачи пока сделали всего две такие операции.

«Такие операции сложны прежде всего возможностью массивной кровопотери в связи с развитой сетью патологических кровеносных сосудов, и хирурги должны ювелирно обойти всё, не задев соседние органы, чтобы мобилизовать и удалить поражённый опухолью орган», – рассказали врачи.

Также медики дополнили, что операция, конечно, была сложной, однако после такого пациенты продолжают полноценно жить.

Напомним, ранее в Новосибирске хирурги удалили гигантскую опухоль у 6-летней пациентки. Из-за заболевания девочка чувствовала сильные головные боли, тошноту и рвоту. Теперь ребёнку потребуется несколько месяцев на восстановление.