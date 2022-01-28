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В Новосибирске ЛДС достроят к 1 октября

Фото В Новосибирске ЛДС достроят к 1 октября
Фото В Новосибирске ЛДС достроят к 1 октября

Nso.ru

Власти Новосибирской области заявили, что строительство ЛДС к МЧМ-2023 будет завершено к 1 октября.

Власти разработали специальный график строительства ЛДС, чтобы завершить работы без отставания. В феврале там запустят тепло, к 1 октября ледовая арена будет полностью готова. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

«Отставания от графика больше нет. Объект будет введен в эксплуатацию до 1 октября 2022 года. Оснований сомневаться в этом ни у кого не должно быть», – заявил вице-губернатор Новосибирской области Роман Теленчинов.

Власти рассказали, что ледовая арена в Новосибирске, которая возводится к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году, будет полностью готова к 1 октября 2022 года. В декабре готовность объекта составляла только 60 %, однако отставание в строительстве были связаны с замечаниями к проектным решениям. Сейчас они устранены и работы ведутся в строгом соответствии с графиком.

К 25 февраля все помещения ЛДС будут подключены к теплу. Сейчас строители выполняют кровельные работы и работу по устройству наружных фасадов и остекления, передает РИА Новости.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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