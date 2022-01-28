В Новосибирске мужчина забил собутыльника во время ссоры

Фото: пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области

Житель Новосибирска до смерти забил собутыльника в Первомайском районе, сообщает пресс-служба СК по Новосибирской области.

38-летний мужчина до смерти забил собутыльника в Первомайском районе Новосибирска. Инцидент произошёл 26 января в одной из квартир в доме на улице Твардовского, сообщает пресс-служба СУ СК по Новосибирской области.

Между выпивающими возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанёс собутыльнику множественные удары руками и ногами. Избитый умер на месте спустя непродолжительное время.

В отношении 38-летнего участника ссоры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Прежде мужчина был судим за кражу и угон, уточнили в региональном управлении МВД. Место преступления на Твардовского он покинул. Известно, что это человек без определённого места жительства. С погибшим он познакомился всего за несколько часов до трагедии. Расследование продолжается.

Напомним, ранее во время ссоры собутыльника убил житель Куйбышева. После совершения преступления он попытался избавиться от тела, сбросив его с балкона пятого этажа.