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В Новосибирске на пешеходном переходе сбили 14-летнюю девочку

Фото В Новосибирске на пешеходном переходе сбили 14-летнюю девочку
Фото В Новосибирске на пешеходном переходе сбили 14-летнюю девочку

Сиб.фм

В Новосибирске водитель Honda Fit сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе.

Водитель иномарки сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе в Новосибирске. Об этом рассказала городская Госавтоинспекция.

ДТП произошло вечером 28 января в Кировском районе Новосибирска. 34-летний мужчина за рулем «Honda Fit» сбил ребенка на пешеходном переходе. Водитель ехал по улице Бронной и совершил наезд на 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия девочка получила сотрясение мозга, ее госпитализировали в медицинское учреждение.

Ранее Сиб.фм писал, что вчера в Новосибирске водитель иномарки сбил 13-летнюю девочку.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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