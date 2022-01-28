В Новосибирске на пешеходном переходе сбили 14-летнюю девочку

Сиб.фм
В Новосибирске водитель Honda Fit сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе.
Водитель иномарки сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе в Новосибирске. Об этом рассказала городская Госавтоинспекция.
ДТП произошло вечером 28 января в Кировском районе Новосибирска. 34-летний мужчина за рулем «Honda Fit» сбил ребенка на пешеходном переходе. Водитель ехал по улице Бронной и совершил наезд на 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
В результате происшествия девочка получила сотрясение мозга, ее госпитализировали в медицинское учреждение.
Ранее Сиб.фм писал, что вчера в Новосибирске водитель иномарки сбил 13-летнюю девочку.
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