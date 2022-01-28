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общество

В Новосибирске отлов одной бездомной собаки обходится в 20 тысяч рублей

Фото В Новосибирске отлов одной бездомной собаки обходится в 20 тысяч рублей
Фото В Новосибирске отлов одной бездомной собаки обходится в 20 тысяч рублей

Фото pixabay.com

Отлов одной бездомной собаки в Новосибирске обходится в 20 тысяч рублей, впоследствии ещё более 200 тысяч требуется на содержание животного, сообщил 28 января мэр Анатолий Локоть.

28 января во время «Часа с мэром» глава Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, в какую сумму бюджету обходятся отлов и содержание бездомных собак.

«Отлов обходится в 20 тысяч рублей на одну голову. Ещё 240 тысяч в год требуется на содержание каждой собаки. Согласитесь, сумма серьёзная», — отметил он.

Все средства выделяются из регионального и муниципального бюджетов, никаких федеральных программ нет. Поэтому финансовая нагрузка получается серьёзная.

Также Локоть сообщил, что власти планируют создать на левом берегу новый приют для собак. По предварительным оценкам, на подготовку проектно-сметной документации (ПСД) потребуется более 10 млн рублей, на строительство — примерно 80 млн.

Где именно он будет находиться, пока не известно. Привязка к месту появится после разработки ПСД, подытожил мэр.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

собаки
Новосибирск
отлов
бездомные животные
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