В Новосибирске школьников на карантине обеспечат сухпайком

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Ученики 5–10 классов льготных категорий новосибирских школ во время карантина будут получать в качестве компенсации обедов продуктовые наборы, заявил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Школьники Новосибирска, обучающиеся в 5–10 классах и попадающие в категорию льготников, будут получать во время карантина, который вводится на 14 дней с 31 января, продуктовые наборы. Об этом 28 января заявил на брифинге в правительстве Новосибирской области министр образования региона Сергей Федорчук.

Глава Минобра объяснил, что сухпаёк детям будут предоставлять в качестве компенсации бесплатных школьных обедов, без которых они останутся из-за перехода на дистант.

«Они (продуктовые наборы. — Прим. ред.) будут выдаваться с конца следующей недели», — уточнил Федорчук.

Напомним, что такие наборы полагаются школьникам из многодетных и малообеспеченных семей, а также учащимся с ОВЗ и инвалидам.

Ранее в Новосибирске уже практиковали выдачу сухпайков, во время карантина весной 2020 года. Состав набора зависит от количества учебных дней и статуса ребёнка, получает его в образовательном учреждении родитель или законный представитель.