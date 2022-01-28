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В Новосибирске стартовал Фестиваль безопасной шаурмы в Доступной кофейне «Подорожник»

Фото В Новосибирске стартовал Фестиваль безопасной шаурмы в Доступной кофейне «Подорожник»
Фото В Новосибирске стартовал Фестиваль безопасной шаурмы в Доступной кофейне «Подорожник»

Фото: «Подорожник»

Сеть «Подорожник», следуя за трендами в кулинарии и ресторанном бизнесе, запустила линейку из четырёх видов шаурмы – самого популярного традиционного блюда восточной кухни.

Каждый рецепт проверен временем и шеф-поварами компании «Подорожник»:

- шаурма «Сырная» с кусочками сыра и сырным соусом;

- классическая шаурма «Популярная» с куриным филе, свежими овощами в тонком пшеничном лаваше;

- шаурма «Пикантная» – пряные специи, морковь по-корейски придают классической шаурме новые нотки во вкусе;

- шаурма «Большая по-восточному» – самая объёмная новинка из линейки весом 450 граммов.

При покупке любой шаурмы в «Подорожнике» до 22.02.2022 посетители получают горячий напиток в подарок.

Подробную информацию об акции можно узнать у радушных гостеприимцев Доступной кофейни «Подорожник», которая ждёт всех своих гостей на Фестивале безопасной шаурмы.

Instagram

podorognik.ru

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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фестиваль
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