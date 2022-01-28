В Новосибирске стартовал Фестиваль безопасной шаурмы в Доступной кофейне «Подорожник»

Фото: «Подорожник»
Сеть «Подорожник», следуя за трендами в кулинарии и ресторанном бизнесе, запустила линейку из четырёх видов шаурмы – самого популярного традиционного блюда восточной кухни.
Каждый рецепт проверен временем и шеф-поварами компании «Подорожник»:
- шаурма «Сырная» с кусочками сыра и сырным соусом;
- классическая шаурма «Популярная» с куриным филе, свежими овощами в тонком пшеничном лаваше;
- шаурма «Пикантная» – пряные специи, морковь по-корейски придают классической шаурме новые нотки во вкусе;
- шаурма «Большая по-восточному» – самая объёмная новинка из линейки весом 450 граммов.
При покупке любой шаурмы в «Подорожнике» до 22.02.2022 посетители получают горячий напиток в подарок.
Подробную информацию об акции можно узнать у радушных гостеприимцев Доступной кофейни «Подорожник», которая ждёт всех своих гостей на Фестивале безопасной шаурмы.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают