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Wink представил цифровые кинопремьеры февраля

Фото Wink представил цифровые кинопремьеры февраля
Фото Wink представил цифровые кинопремьеры февраля

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

Wink подготовил для зрителей топ февральских кинопремьер. Релизы российских режиссёров порадуют ценителей мировой литературы, французские картины – любителей мелодрам и детективов, а для фанатов приключений видеосервис покажет новую историю из вселенной Marvel.

По строкам из «Евгения Онегина» в названии российской картины «Учёности плоды» (12+) можно представить, что речь пойдёт об эпохе Пушкина. К тому же всё действие происходит в знаменитом Михайловском. Но на экране 1944 год, и село оккупировано немцами. Одну из главных ролей сыграл Сергей Безруков.

Французская трагикомедия «Триумф» (18+) также связана с литературой. Главный герой, актёр-неудачник Этьен, готовит постановку классики модернизма – пьесу «В ожидании Годо» Сэмюэла Беккета. Однако вместо драмы у него выходит комедия «строгого режима»: сцена – тюремная, а труппа актёров состоит из заключённых.

Зрителей ждут ещё две французские новинки: детективный триллер «Чёрный ящик» (12+) про авиакатастрофу и сентиментальная комедия «9 причин, чтобы жить» (12+).

Кроме того, видеосервис предлагает посмотреть якутский комедийный киноальманах «Ыт» (16+). У тандема Дмитрия Давыдова («Пугало») и Степана Бурнашёва («Чёрный снег») вышло семь почти шукшинских историй о жителях одного улуса, которые ссорятся, враждуют, мирятся и любят. Только якутский колорит придаёт этим новеллам чуть больше остроты.

Американский триллер с злободневным названием «Антитела» (16+) балансирует на грани реализма. Криминальный авторитет, в исполнении Джона Малковича, скрывающийся от закона, не в силах скрыться от вируса. Когда он узнаёт о существовании девушки с особенным иммунитетом, то начинает охоту за ней, чтобы перезапустить с её помощью жизнь на Земле.

Фантастический триллер «Звёздный разум» (12+) демонстрирует зрителям иной способ борьбы за выживание. Это история о космической миссии, участникам которой приходится покинуть нашу планету, охваченную вирусом, и отправиться туда, где можно создать для человечества новый дом.

Закончить очередной киносезон мы рекомендуем просмотром захватывающих фэнтези-приключений: рекордсменом кассовых сборов «Шан-Чи и легенда десяти колец» (16+) – это 25-й фильм вселенной Marvel и первая лента о супергерое азиатского происхождения.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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