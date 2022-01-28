Wink представил цифровые кинопремьеры февраля

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

Wink подготовил для зрителей топ февральских кинопремьер. Релизы российских режиссёров порадуют ценителей мировой литературы, французские картины – любителей мелодрам и детективов, а для фанатов приключений видеосервис покажет новую историю из вселенной Marvel.

По строкам из «Евгения Онегина» в названии российской картины «Учёности плоды» (12+) можно представить, что речь пойдёт об эпохе Пушкина. К тому же всё действие происходит в знаменитом Михайловском. Но на экране 1944 год, и село оккупировано немцами. Одну из главных ролей сыграл Сергей Безруков.

Французская трагикомедия «Триумф» (18+) также связана с литературой. Главный герой, актёр-неудачник Этьен, готовит постановку классики модернизма – пьесу «В ожидании Годо» Сэмюэла Беккета. Однако вместо драмы у него выходит комедия «строгого режима»: сцена – тюремная, а труппа актёров состоит из заключённых.

Зрителей ждут ещё две французские новинки: детективный триллер «Чёрный ящик» (12+) про авиакатастрофу и сентиментальная комедия «9 причин, чтобы жить» (12+).

Кроме того, видеосервис предлагает посмотреть якутский комедийный киноальманах «Ыт» (16+). У тандема Дмитрия Давыдова («Пугало») и Степана Бурнашёва («Чёрный снег») вышло семь почти шукшинских историй о жителях одного улуса, которые ссорятся, враждуют, мирятся и любят. Только якутский колорит придаёт этим новеллам чуть больше остроты.

Американский триллер с злободневным названием «Антитела» (16+) балансирует на грани реализма. Криминальный авторитет, в исполнении Джона Малковича, скрывающийся от закона, не в силах скрыться от вируса. Когда он узнаёт о существовании девушки с особенным иммунитетом, то начинает охоту за ней, чтобы перезапустить с её помощью жизнь на Земле.

Фантастический триллер «Звёздный разум» (12+) демонстрирует зрителям иной способ борьбы за выживание. Это история о космической миссии, участникам которой приходится покинуть нашу планету, охваченную вирусом, и отправиться туда, где можно создать для человечества новый дом.

Закончить очередной киносезон мы рекомендуем просмотром захватывающих фэнтези-приключений: рекордсменом кассовых сборов «Шан-Чи и легенда десяти колец» (16+) – это 25-й фильм вселенной Marvel и первая лента о супергерое азиатского происхождения.