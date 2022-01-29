«Мир наизнанку» в Южной Америке, марафон по «Терминатору» и «Дело № 306» из золотой коллекции «Мосфильма»: что посмотреть по ТВ 29 января

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Просмотр интересных фильмов после тяжёлой рабочей недели – отличный способ отдохнуть и расслабиться. В эту субботу, 29 января, расписание передач получилось очень насыщенным.
Дмитрий Комаров отправится в путешествие по Латинской Америке в своей передаче «Мир наизнанку» и откроет несколько тайн и традиций этой страны. На другом канале покажут несколько частей «Терминатора» с Арнольдом Шварценеггером. А любители черно-белой классики могут насладиться советским детективом «Дело № 306» из золотой коллекции «Мосфильма». Эти и другие интересные фильмы и программы – смотрите в расписании Сиб.фм на 29 января.
05:00 Россия от края до края
06:00 Телеканал "Доброе утро"
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 Владимир Высоцкий. Письмо Уоррену Битти
11:15 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:25 Стряпуха
14:45 Владимир Высоцкий. И, улыбаясь, мне ломали крылья
16:40 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием Дибровым
18:15 Точь-в-точь!
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером
23:05 Небеса подождут
00:55 Наедине со всеми
01:50 Модный приговор
02:40 Давай поженимся!
03:20 Мужское/Женское
04:45 Галка и Гамаюн
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Местное время. Вести
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды (Тульская область. Белевская пастила)
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:35 Юмор! Юмор!! Юмор!!!
12:50 Доктор Мясников
14:00 Подари мне воскресенье
18:00 Привет, Андрей!
20:00 Вести в субботу
21:00 Мой любимый друг
01:25 Счастье есть!
06:00 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. Венесуэла — Боливия. Прямая трансляция
07:00 Новости
07:05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зенит" (Россия) — "Анадолу Эфес" (Турция)
09:00 Хоккей. НХЛ. "Даллас Старз" — "Вашингтон Кэпиталз". Прямая трансляция
10:00 Хоккей. НХЛ. "Даллас Старз" — "Вашингтон Кэпиталз". Прямая трансляция
11:30 Новости
11:35 Все на Матч! Прямая трансляция
13:20 Новости
13:25 Фиксики
13:55 Легионер
16:00 Новости
16:05 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Германии. Прямая трансляция
17:20 Старый телохранитель
19:10 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Германии. Прямая трансляция
20:25 Мини-футбол. Чемпионат Европы. Россия — Польша. Трансляция из Нидерландов. Прямая трансляция
22:05 Новости
22:10 Единство героев
00:25 Единство героев 2
00:55 Новости
01:00 Единство героев 2
02:30 Все на Матч! Прямая трансляция
02:55 Футбол. Кубок Франции. 1/8 финала. "Марсель" — "Монпелье". Прямая трансляция
05:45 Открытый микрофон (76-я серия)
06:30 ТНТ. Best (10-я серия)
07:00 ТНТ. Gold (59-я серия)
07:30 ТНТ. Gold (60-я серия)
07:55 Интерны (132-я серия)
08:25 Интерны (133-я серия)
09:00 Битва экстрасенсов (12-я серия)
10:30 Битва экстрасенсов (13-я серия)
12:00 Девушки с Макаровым (1-я серия)
12:30 Девушки с Макаровым (2-я серия)
13:00 Девушки с Макаровым (3-я серия)
13:30 Девушки с Макаровым (4-я серия)
14:00 Девушки с Макаровым (5-я серия)
14:30 Девушки с Макаровым (6-я серия)
15:00 Девушки с Макаровым (7-я серия)
15:30 Девушки с Макаровым (8-я серия)
16:00 Девушки с Макаровым (9-я серия)
16:30 Девушки с Макаровым (10-я серия)
17:00 Девушки с Макаровым (11-я серия)
17:30 Девушки с Макаровым (12-я серия)
18:00 Девушки с Макаровым (13-я серия)
18:30 Девушки с Макаровым (14-я серия)
19:00 Родные
21:00 Стас (5-я серия)
21:30 Стас (6-я серия)
22:00 Стас (7-я серия)
22:30 Стас (8-я серия)
23:00 Женский Стендап (38-я серия)
00:00 Беспринципные (5-я серия)
01:00 Беспринципные (6-я серия)
01:55 Импровизация (29-я серия)
02:45 Импровизация (30-я серия)
03:35 Comedy Баттл (5-я серия)
04:25 Открытый микрофон (77-я серия)
05:00 Соотечественники (Две жизни Ильяса Дауди)
05:25 Черное озеро (Вороны везде черные)
05:50 Концерт Марата Файрушина
06:50 Босоногая девчонка
07:30 Литературное наследие
07:55 От сердца — к сердцу
08:45 Юмористическая программа
09:35 Ретроконцерт
10:00 От сердца — к сердцу
11:00 SMS
13:00 Судьбы человеческие
14:00 Хит-парад
15:00 Я
15:30 Там, где кипит жизнь
16:00 Каравай
16:30 Видеоспорт
17:00 Закон. Парламент. Общество
17:30 Когда поет душа
18:45 Презентация книг, изданных программой "Рухият" благотворительного фонда "Татнефть" в году
20:30 Путник
21:00 Литературное наследие
21:30 Татары
22:00 Юмористическая программа
23:00 Народ мой...
23:30 Новости в субботу
00:00 Ступени
00:30 Споемте, друзья!
01:30 Новости в субботу
02:00 Кунак бит шоу
03:00 Холостяки
04:45 Каравай (Династия фольклористов: Наки Исанбет и Йолдыз Исанбет)
05:15 Роковое SMS
07:00 Православная энциклопедия (Духовное руководство и личная ответственность. Путешествие в Былово. Собирание христианских святынь русскими государями)
07:25 Фактор жизни (Вы должны быть лучшими)
08:00 Соната для горничной
10:00 Самый вкусный день
10:55 Дело № 306
11:30 События
11:50 Дело № 306
12:55 Заложница
14:30 События
14:50 Заложница
17:00 Змеи и лестницы
21:00 "Постскриптум" с Алексеем Пушковым
22:15 Право знать!
23:45 События
00:00 Госизменники
00:50 Удар властью (Убить депутата)
01:30 Специальный репортаж (Прибалтика. Изображая тигров)
02:00 Хватит слухов!
02:25 Последняя любовь Владимира Высоцкого
03:05 Женщины Николая Караченцова
03:45 Мужчины Людмилы Сенчиной
04:25 Мужчины Натальи Гундаревой
05:00 Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой (6-я серия)
05:45 Мультфильмы
06:00 Мультфильмы
09:30 Слепая (Простая просьба)
10:05 Слепая (Поздний ребенок)
10:35 Слепая (Черная пятница)
11:10 Слепая (Трамплин)
11:40 Слепая (Очаровашка)
12:15 Слепая (Квитанция)
12:45 Слепая (Исчезни)
13:15 Слепая (Бег по кругу)
13:50 Слепая (Десять баллов)
14:20 Слепая (Не прав и виноват)
15:00 Слепая (Безупречный муж)
15:30 Слепая (Бабушка по вызову)
16:00 Слепая (Паровые котлеты)
16:30 Слепая (Дай сдачи)
17:00 Слепая (Дружба насмерть)
17:35 Слепая (Белая краска)
18:05 Слепая (Четыре имени)
18:40 Слепая (Пляжный зонтик)
19:15 Слепая (Папина радость)
19:45 Слепая (Дедушкин велосипед)
20:25 Слепая (Игрушки)
21:00 Жажда смерти
23:15 Особь 4: Пробуждение
01:15 Игра Ганнибала
02:45 Мистические истории. Начало (Мягкие шаги)
03:15 Мистические истории. Начало (С любимыми не расставайтесь)
03:45 Мистические истории. Начало (Старая балерина)
04:07 Мистические истории. Начало (На своих ошибках)
04:30 Тайные знаки (Предсказания на 30 языках. Эдгар Кейси)
05:12 Невероятно интересные истории (410-я серия)
05:56 Невероятно интересные истории (409-я серия)
06:40 Вечно молодой
08:30 О вкусной и здоровой пище (36-я серия)
09:00 Минтранс (226-я серия)
10:00 Самая полезная программа (217-я серия)
11:02 Знаете ли вы, что? (40-я серия)
12:03 Наука и техника (2-я серия)
13:05 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко (993-я серия)
14:06 Совбез (36-я серия)
15:08 Документальный проект (ЖКХ: почему так дорого?)
16:10 Засекреченные списки (Как защититься от мошенников: 10 главных способов)
17:11 Я — Четвертый
19:21 Люси
21:03 Терминатор: Темные судьбы
23:31 Терминатор: Генезис
01:52 Монстро
03:03 Расплата
04:37 Тайны Чапман (993-я серия)
05:00 След (Расстройство романтического спектра)
05:25 След (Игра с сердцем)
06:05 Великолепная пятерка (Опасный товар)
06:40 Великолепная пятерка (Пентхаус)
07:25 Великолепная пятерка (Труп в студию)
08:15 Великолепная пятерка (Магазин 25 часов)
09:00 Светская хроника
10:00 Свои (Колыбельная на смерть)
10:55 Свои (На острие клинка)
11:45 Свои (Мертвящая ярь)
12:40 Свои (Двойной удар)
13:30 След (Первобытный человек)
14:20 След (Честь дороже жизни)
15:05 След (Часы смерти)
15:55 След (Милые кости)
16:50 След (Автобус № 26)
17:35 След (Нехорошая тропинка)
18:20 След (Коммерсанты)
19:05 След (Очищение)
20:00 След (В поисках Харона)
20:50 След (Анонимка)
21:35 След (Отвергнутый убийца)
22:20 След (Стук сердца)
23:15 След (Кругом обман)
00:00 Главное
00:55 Опера. Хроники убойного отдела (Родная кровь)
01:55 Опера. Хроники убойного отдела (Глухарь)
02:40 Опера. Хроники убойного отдела (Черная вдова)
03:30 Опера. Хроники убойного отдела (Питерский транзит: Часть 1-я)
04:15 Опера. Хроники убойного отдела (Питерский транзит: Часть 2-я)
05:00 Орел и решка. Россия (Астрахань)
05:50 Орел и решка. Россия (Казань)
06:50 Орел и решка. Россия (Карачаево-черкесская республика)
08:00 Гастротур (Карелия)
09:00 Орел и Решка. Земляне (Сокотра-2)
10:00 На ножах (Зеленоград. Креветка)
11:10 На ножах (Зеленоград. Батчер`с)
12:10 На ножах (Тольятти. Белый Попугай)
13:10 На ножах (Москва. Астерия)
14:20 Мир наизнанку. Южная Америка (Ритуал очищения крапивой и суд коренных народов)
15:20 Мир наизнанку. Южная Америка (Племена, что держат в страхе современные города)
16:20 Мир наизнанку. Латинская Америка (10-я серия)
17:20 Мир наизнанку. Латинская Америка (Спецоперация Куба)
18:10 Мир наизнанку. Латинская Америка (Путешествие по Кубе)
19:00 Мир наизнанку. Латинская Америка (Большая мексиканско-кубинская экспедиция)
19:30 Мир наизнанку. Бразилия (Низкорослая семья)
20:20 Мир наизнанку. Бразилия (Женская тюрьма. Конкурс красоты. Школа бокса)
21:20 Мир наизнанку. Бразилия (Бодибилдер)
22:20 Мир наизнанку. Бразилия (Король пляжа. Инри — реинкарнация Иисуса Христа)
23:20 Руссо-Латино. Перу (Амазония: Часть 1-я)
00:20 Руссо-Латино. Перу (Амазония: Часть 2-я)
01:10 Дикари (Таиланд)
02:00 Дикари (Филиппины 2)
02:50 Пятница News (14-я серия)
03:20 Орел и решка. Россия (Москва)
04:30 Пятница News (15-я серия)
05:15 Супер улетка 23 (105-я серия)
05:35 Супер улетка 23 (106-я серия)
06:00 Супер улетка 23 (107-я серия)
06:20 На троих (16-я серия)
06:45 На троих (11-я серия)
07:10 На троих (18-я серия)
07:35 Улетное видео (18-я серия)
08:05 Улетное видео (43-я серия)
08:35 Улетное видео (51-я серия)
09:00 Улетное видео (21-я серия)
09:30 Улетное видео (11-я серия)
10:00 Улетное видео (17-я серия)
10:30 Улетное видео (7-я серия)
11:00 Улетное видео (1-я серия)
11:30 Улетное видео (46-я серия)
12:00 Улетное видео (13-я серия)
12:30 Улетное видео (71-я серия)
13:00 Улетное видео (3-я серия)
14:00 +100500 (6-я серия)
14:30 +100500 (12-я серия)
15:00 +100500 (8-я серия)
15:30 +100500 (16-я серия)
16:00 +100500 (10-я серия)
16:30 +100500 (18-я серия)
17:00 Улетное видео (69-я серия)
17:30 Улетное видео (74-я серия)
18:00 Улетное видео (1-я серия)
18:30 Улетное видео (4-я серия)
19:30 Улетное видео (40-я серия)
20:00 Улетное видео (41-я серия)
20:30 Улетное видео (42-я серия)
21:00 +100500 (19-я серия)
21:30 +100500 (33-я серия)
22:00 +100500 (38-я серия)
22:30 +100500 (2-я серия)
23:00 +100500 (34-я серия)
23:30 IТопчик (11-я серия)
00:00 IТопчик (5-я серия)
00:30 IТопчик (16-я серия)
01:00 IТопчик (6-я серия)
01:30 Два отца и два сына (1-я серия)
02:00 Два отца и два сына (2-я серия)
02:25 Два отца и два сына (3-я серия)
02:50 Два отца и два сына (4-я серия)
03:15 Два отца и два сына (5-я серия)
03:35 Два отца и два сына (6-я серия)
04:00 Два отца и два сына (7-я серия)
04:25 Два отца и два сына (8-я серия)
04:50 Два отца и два сына (9-я серия)
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