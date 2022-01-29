«Мир наизнанку» в Южной Америке, марафон по «Терминатору» и «Дело № 306» из золотой коллекции «Мосфильма»: что посмотреть по ТВ 29 января

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Просмотр интересных фильмов после тяжёлой рабочей недели – отличный способ отдохнуть и расслабиться. В эту субботу, 29 января, расписание передач получилось очень насыщенным.

Дмитрий Комаров отправится в путешествие по Латинской Америке в своей передаче «Мир наизнанку» и откроет несколько тайн и традиций этой страны. На другом канале покажут несколько частей «Терминатора» с Арнольдом Шварценеггером. А любители черно-белой классики могут насладиться советским детективом «Дело № 306» из золотой коллекции «Мосфильма». Эти и другие интересные фильмы и программы – смотрите в расписании Сиб.фм на 29 января.

Первый канал

05:00 Россия от края до края

06:00 Телеканал "Доброе утро"

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 Владимир Высоцкий. Письмо Уоррену Битти

11:15 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:25 Стряпуха

14:45 Владимир Высоцкий. И, улыбаясь, мне ломали крылья

16:40 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием Дибровым

18:15 Точь-в-точь!

21:00 Время

21:20 Сегодня вечером

23:05 Небеса подождут

00:55 Наедине со всеми

01:50 Модный приговор

02:40 Давай поженимся!

03:20 Мужское/Женское

04:45 Галка и Гамаюн

Россия 1

05:00 Утро России. Суббота

08:00 Местное время. Вести

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды (Тульская область. Белевская пастила)

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:35 Юмор! Юмор!! Юмор!!!

12:50 Доктор Мясников

14:00 Подари мне воскресенье

18:00 Привет, Андрей!

20:00 Вести в субботу

21:00 Мой любимый друг

01:25 Счастье есть!

Матч ТВ

06:00 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. Венесуэла — Боливия. Прямая трансляция

07:00 Новости

07:05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зенит" (Россия) — "Анадолу Эфес" (Турция)

09:00 Хоккей. НХЛ. "Даллас Старз" — "Вашингтон Кэпиталз". Прямая трансляция

10:00 Хоккей. НХЛ. "Даллас Старз" — "Вашингтон Кэпиталз". Прямая трансляция

11:30 Новости

11:35 Все на Матч! Прямая трансляция

13:20 Новости

13:25 Фиксики

13:55 Легионер

16:00 Новости

16:05 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Германии. Прямая трансляция

17:20 Старый телохранитель

19:10 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Германии. Прямая трансляция

20:25 Мини-футбол. Чемпионат Европы. Россия — Польша. Трансляция из Нидерландов. Прямая трансляция

22:05 Новости

22:10 Единство героев

00:25 Единство героев 2

00:55 Новости

01:00 Единство героев 2

02:30 Все на Матч! Прямая трансляция

02:55 Футбол. Кубок Франции. 1/8 финала. "Марсель" — "Монпелье". Прямая трансляция

ТНТ

05:45 Открытый микрофон (76-я серия)

06:30 ТНТ. Best (10-я серия)

07:00 ТНТ. Gold (59-я серия)

07:30 ТНТ. Gold (60-я серия)

07:55 Интерны (132-я серия)

08:25 Интерны (133-я серия)

09:00 Битва экстрасенсов (12-я серия)

10:30 Битва экстрасенсов (13-я серия)

12:00 Девушки с Макаровым (1-я серия)

12:30 Девушки с Макаровым (2-я серия)

13:00 Девушки с Макаровым (3-я серия)

13:30 Девушки с Макаровым (4-я серия)

14:00 Девушки с Макаровым (5-я серия)

14:30 Девушки с Макаровым (6-я серия)

15:00 Девушки с Макаровым (7-я серия)

15:30 Девушки с Макаровым (8-я серия)

16:00 Девушки с Макаровым (9-я серия)

16:30 Девушки с Макаровым (10-я серия)

17:00 Девушки с Макаровым (11-я серия)

17:30 Девушки с Макаровым (12-я серия)

18:00 Девушки с Макаровым (13-я серия)

18:30 Девушки с Макаровым (14-я серия)

19:00 Родные

21:00 Стас (5-я серия)

21:30 Стас (6-я серия)

22:00 Стас (7-я серия)

22:30 Стас (8-я серия)

23:00 Женский Стендап (38-я серия)

00:00 Беспринципные (5-я серия)

01:00 Беспринципные (6-я серия)

01:55 Импровизация (29-я серия)

02:45 Импровизация (30-я серия)

03:35 Comedy Баттл (5-я серия)

04:25 Открытый микрофон (77-я серия)

НТВ

05:00 Соотечественники (Две жизни Ильяса Дауди)

05:25 Черное озеро (Вороны везде черные)

05:50 Концерт Марата Файрушина

06:50 Босоногая девчонка

07:30 Литературное наследие

07:55 От сердца — к сердцу

08:45 Юмористическая программа

09:35 Ретроконцерт

10:00 От сердца — к сердцу

11:00 SMS

13:00 Судьбы человеческие

14:00 Хит-парад

15:00 Я

15:30 Там, где кипит жизнь

16:00 Каравай

16:30 Видеоспорт

17:00 Закон. Парламент. Общество

17:30 Когда поет душа

18:45 Презентация книг, изданных программой "Рухият" благотворительного фонда "Татнефть" в году

20:30 Путник

21:00 Литературное наследие

21:30 Татары

22:00 Юмористическая программа

23:00 Народ мой...

23:30 Новости в субботу

00:00 Ступени

00:30 Споемте, друзья!

01:30 Новости в субботу

02:00 Кунак бит шоу

03:00 Холостяки

04:45 Каравай (Династия фольклористов: Наки Исанбет и Йолдыз Исанбет)

ТВ Центр

05:15 Роковое SMS

07:00 Православная энциклопедия (Духовное руководство и личная ответственность. Путешествие в Былово. Собирание христианских святынь русскими государями)

07:25 Фактор жизни (Вы должны быть лучшими)

08:00 Соната для горничной

10:00 Самый вкусный день

10:55 Дело № 306

11:30 События

11:50 Дело № 306

12:55 Заложница

14:30 События

14:50 Заложница

17:00 Змеи и лестницы

21:00 "Постскриптум" с Алексеем Пушковым

22:15 Право знать!

23:45 События

00:00 Госизменники

00:50 Удар властью (Убить депутата)

01:30 Специальный репортаж (Прибалтика. Изображая тигров)

02:00 Хватит слухов!

02:25 Последняя любовь Владимира Высоцкого

03:05 Женщины Николая Караченцова

03:45 Мужчины Людмилы Сенчиной

04:25 Мужчины Натальи Гундаревой

ТВ-3

05:00 Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой (6-я серия)

05:45 Мультфильмы

06:00 Мультфильмы

09:30 Слепая (Простая просьба)

10:05 Слепая (Поздний ребенок)

10:35 Слепая (Черная пятница)

11:10 Слепая (Трамплин)

11:40 Слепая (Очаровашка)

12:15 Слепая (Квитанция)

12:45 Слепая (Исчезни)

13:15 Слепая (Бег по кругу)

13:50 Слепая (Десять баллов)

14:20 Слепая (Не прав и виноват)

15:00 Слепая (Безупречный муж)

15:30 Слепая (Бабушка по вызову)

16:00 Слепая (Паровые котлеты)

16:30 Слепая (Дай сдачи)

17:00 Слепая (Дружба насмерть)

17:35 Слепая (Белая краска)

18:05 Слепая (Четыре имени)

18:40 Слепая (Пляжный зонтик)

19:15 Слепая (Папина радость)

19:45 Слепая (Дедушкин велосипед)

20:25 Слепая (Игрушки)

21:00 Жажда смерти

23:15 Особь 4: Пробуждение

01:15 Игра Ганнибала

02:45 Мистические истории. Начало (Мягкие шаги)

03:15 Мистические истории. Начало (С любимыми не расставайтесь)

03:45 Мистические истории. Начало (Старая балерина)

04:07 Мистические истории. Начало (На своих ошибках)

04:30 Тайные знаки (Предсказания на 30 языках. Эдгар Кейси)

Рен ТВ

05:12 Невероятно интересные истории (410-я серия)

05:56 Невероятно интересные истории (409-я серия)

06:40 Вечно молодой

08:30 О вкусной и здоровой пище (36-я серия)

09:00 Минтранс (226-я серия)

10:00 Самая полезная программа (217-я серия)

11:02 Знаете ли вы, что? (40-я серия)

12:03 Наука и техника (2-я серия)

13:05 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко (993-я серия)

14:06 Совбез (36-я серия)

15:08 Документальный проект (ЖКХ: почему так дорого?)

16:10 Засекреченные списки (Как защититься от мошенников: 10 главных способов)

17:11 Я — Четвертый

19:21 Люси

21:03 Терминатор: Темные судьбы

23:31 Терминатор: Генезис

01:52 Монстро

03:03 Расплата

04:37 Тайны Чапман (993-я серия)

Пятый канал

05:00 След (Расстройство романтического спектра)

05:25 След (Игра с сердцем)

06:05 Великолепная пятерка (Опасный товар)

06:40 Великолепная пятерка (Пентхаус)

07:25 Великолепная пятерка (Труп в студию)

08:15 Великолепная пятерка (Магазин 25 часов)

09:00 Светская хроника

10:00 Свои (Колыбельная на смерть)

10:55 Свои (На острие клинка)

11:45 Свои (Мертвящая ярь)

12:40 Свои (Двойной удар)

13:30 След (Первобытный человек)

14:20 След (Честь дороже жизни)

15:05 След (Часы смерти)

15:55 След (Милые кости)

16:50 След (Автобус № 26)

17:35 След (Нехорошая тропинка)

18:20 След (Коммерсанты)

19:05 След (Очищение)

20:00 След (В поисках Харона)

20:50 След (Анонимка)

21:35 След (Отвергнутый убийца)

22:20 След (Стук сердца)

23:15 След (Кругом обман)

00:00 Главное

00:55 Опера. Хроники убойного отдела (Родная кровь)

01:55 Опера. Хроники убойного отдела (Глухарь)

02:40 Опера. Хроники убойного отдела (Черная вдова)

03:30 Опера. Хроники убойного отдела (Питерский транзит: Часть 1-я)

04:15 Опера. Хроники убойного отдела (Питерский транзит: Часть 2-я)

Пятница

05:00 Орел и решка. Россия (Астрахань)

05:50 Орел и решка. Россия (Казань)

06:50 Орел и решка. Россия (Карачаево-черкесская республика)

08:00 Гастротур (Карелия)

09:00 Орел и Решка. Земляне (Сокотра-2)

10:00 На ножах (Зеленоград. Креветка)

11:10 На ножах (Зеленоград. Батчер`с)

12:10 На ножах (Тольятти. Белый Попугай)

13:10 На ножах (Москва. Астерия)

14:20 Мир наизнанку. Южная Америка (Ритуал очищения крапивой и суд коренных народов)

15:20 Мир наизнанку. Южная Америка (Племена, что держат в страхе современные города)

16:20 Мир наизнанку. Латинская Америка (10-я серия)

17:20 Мир наизнанку. Латинская Америка (Спецоперация Куба)

18:10 Мир наизнанку. Латинская Америка (Путешествие по Кубе)

19:00 Мир наизнанку. Латинская Америка (Большая мексиканско-кубинская экспедиция)

19:30 Мир наизнанку. Бразилия (Низкорослая семья)

20:20 Мир наизнанку. Бразилия (Женская тюрьма. Конкурс красоты. Школа бокса)

21:20 Мир наизнанку. Бразилия (Бодибилдер)

22:20 Мир наизнанку. Бразилия (Король пляжа. Инри — реинкарнация Иисуса Христа)

23:20 Руссо-Латино. Перу (Амазония: Часть 1-я)

00:20 Руссо-Латино. Перу (Амазония: Часть 2-я)

01:10 Дикари (Таиланд)

02:00 Дикари (Филиппины 2)

02:50 Пятница News (14-я серия)

03:20 Орел и решка. Россия (Москва)

04:30 Пятница News (15-я серия)

Че

05:15 Супер улетка 23 (105-я серия)

05:35 Супер улетка 23 (106-я серия)

06:00 Супер улетка 23 (107-я серия)

06:20 На троих (16-я серия)

06:45 На троих (11-я серия)

07:10 На троих (18-я серия)

07:35 Улетное видео (18-я серия)

08:05 Улетное видео (43-я серия)

08:35 Улетное видео (51-я серия)

09:00 Улетное видео (21-я серия)

09:30 Улетное видео (11-я серия)

10:00 Улетное видео (17-я серия)

10:30 Улетное видео (7-я серия)

11:00 Улетное видео (1-я серия)

11:30 Улетное видео (46-я серия)

12:00 Улетное видео (13-я серия)

12:30 Улетное видео (71-я серия)

13:00 Улетное видео (3-я серия)

14:00 +100500 (6-я серия)

14:30 +100500 (12-я серия)

15:00 +100500 (8-я серия)

15:30 +100500 (16-я серия)

16:00 +100500 (10-я серия)

16:30 +100500 (18-я серия)

17:00 Улетное видео (69-я серия)

17:30 Улетное видео (74-я серия)

18:00 Улетное видео (1-я серия)

18:30 Улетное видео (4-я серия)

19:30 Улетное видео (40-я серия)

20:00 Улетное видео (41-я серия)

20:30 Улетное видео (42-я серия)

21:00 +100500 (19-я серия)

21:30 +100500 (33-я серия)

22:00 +100500 (38-я серия)

22:30 +100500 (2-я серия)

23:00 +100500 (34-я серия)

23:30 IТопчик (11-я серия)

00:00 IТопчик (5-я серия)

00:30 IТопчик (16-я серия)

01:00 IТопчик (6-я серия)

01:30 Два отца и два сына (1-я серия)

02:00 Два отца и два сына (2-я серия)

02:25 Два отца и два сына (3-я серия)

02:50 Два отца и два сына (4-я серия)

03:15 Два отца и два сына (5-я серия)

03:35 Два отца и два сына (6-я серия)

04:00 Два отца и два сына (7-я серия)

04:25 Два отца и два сына (8-я серия)

04:50 Два отца и два сына (9-я серия)